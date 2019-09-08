Красильников и Стояновский вышли в финал этапа Мирового тура
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали финалистами финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали финалистами финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.
Российские волейболисты в субботнем полуфинале нанесли поражение норвежской паре Андерс Мол/Кристиан Сорум — 2−1 (18:21, 21:18, 15:9).
В финале Красильников и Стояновский встретятся с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.