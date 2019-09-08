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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Красильников и Стояновский вышли в финал этапа Мирового тура

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали финалистами финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российские волейболисты в субботнем полуфинале нанесли поражение норвежской паре Андерс Мол/Кристиан Сорум — 2−1 (18:21, 21:18, 15:9).

В финале Красильников и Стояновский встретятся с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.

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