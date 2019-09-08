Сербские волейболистки в третий раз стали победительницами чемпионата Европы

Сборная Сербии в третий раз стала победительницей европейского первенства, также на счету команды одна серебряная и одна бронзовая медали. Турецкие волейболистки во второй раз стали серебряными призерами, еще два раза они становились третьими на турнире. Чаще всех на чемпионате Европы побеждала команда СССР — 13 раз, также советские спортсменки четыре раза становились обладателями серебряных медалей. Сборная России занимает второе место по этому показателю, россиянки шесть раз становились чемпионками континентального первенства, также на счету российской команды три бронзовые награды.