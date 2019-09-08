Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Хорватия
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ХК Динамо
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Испания
Фарерские острова
40
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Швеция
Норвегия
11
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Греция
Лихтенштейн
11
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Финляндия
Италия
12
Все события
Фоторепортажи
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
11Россия в гостях победила Шотландию
8 сентября, источник: ТАСС

Сербские волейболистки в третий раз стали победительницами чемпионата Европы

ТАСС, 8 сентября. Женская сборная Сербии победила команду Турции в финале чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Анкаре.

Наверх
Источник: AP 2019

Матч завершился со счетом 3−2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13) в пользу сербских волейболисток. В матче за бронзовые награды турнира сборная Италии победила команду Польши (3−0). Российская сборная на турнире дошла до четвертьфинала, где уступила итальянкам (1−3).

Читайте также
Волейболистки сборной Италии обыграли команду Польши в матче за бронзу ЧМ

Сборная Сербии в третий раз стала победительницей европейского первенства, также на счету команды одна серебряная и одна бронзовая медали. Турецкие волейболистки во второй раз стали серебряными призерами, еще два раза они становились третьими на турнире. Чаще всех на чемпионате Европы побеждала команда СССР — 13 раз, также советские спортсменки четыре раза становились обладателями серебряных медалей. Сборная России занимает второе место по этому показателю, россиянки шесть раз становились чемпионками континентального первенства, также на счету российской команды три бронзовые награды.

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на групповом этапе на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф. Чемпионат Европы 2019 года проходил с 23 августа по 8 сентября в Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи.

Читайте также
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец
Вратарь «Спартака» получил травму через день после возвращения
«Мечта тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева
«Ростов» забил трешку Сирии и ждет разрешения для игры в Дамаске
Сборная Италии победила команду Финляндии в отборе ЧЕ-2020
Россиянка в паре с латвийкой победила на юниорском US Open
Медведев: Дал бой одному из лучших игроков в истории тенниса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь