Красильников и Стояновский выиграли Мировой тур по пляжному волейболу

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиян. В финале чемпионата мира 2019 года Красильников и Стояновский также обыграли немцев, та встреча завершилась со счетом 19:21, 21:17, 15:11.

В матче за бронзовые медали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум победили американцев Джейкоба Гибба и Тэйлора Крэбба.

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В турнире стартовали по 32 мужские и женские пары. В мужской части соревнований серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года Константин Семенов и Илья Лешуков завершили борьбу на стадии 1/8 финала, Никита Лямин и Тарас Мыськив — на стадии 1/16 финала.

В женской части турнира победу одержали немки Лаура Людвиг и Маргарета Козух, которые в финале победили бразильянок Агату и Дуду (21:19, 21:17). В матче за третье место бразильянки Ана Патрисия и Ребекка переиграли представительниц Швейцарии Йоану Хайдрих и Анук Верж-Депре (19:21, 21:18, 16:14). Российские пары не сумели пробиться в плей-офф, российскую команду представляли Мария Бочарова и Мария Воронина, Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, а также Ксения Дабижа и Дарья Рудых.