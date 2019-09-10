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12:50 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки не выступят на отборочном турнире к Олимпиаде в Токио

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Белоруски со 188 очками находятся на 14 позиции и не примут участия в континентальном отборочном турнире на Игры в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Согласно условиям квалификации на Олимпийские игры в Токио, участие в континентальном отборе примут 8 лучших сборных, выступающих под эгидой ЕКВ. Выше Беларуси в рейтинге находятся Нидерланды, Турция, Германия, Болгария, Бельгия, Хорватия, Польша и Азербайджан. Они разыграют последнюю путевку на Игры-2020. Ранее в число команд, отобравшихся на главные старты четырехлетия, от Европы вошли Сербия, Италия и Россия.

На первом этапе континентального чемпионата волейболистки сборной Беларуси играли в словацкой Братиславе и потерпели 5 поражений в пяти матчах. Подопечные Петра Хилько уступили командам России (0:3), Испании (1:3), Словакии (2:3), Германии (0:3) и Швейцарии (1:3), заняв последнее место в предварительной группе D. После возвращения домой брестский специалист ушел в отставку.

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