Белорусские волейболистки не выступят на отборочном турнире к Олимпиаде в Токио

Согласно условиям квалификации на Олимпийские игры в Токио, участие в континентальном отборе примут 8 лучших сборных, выступающих под эгидой ЕКВ. Выше Беларуси в рейтинге находятся Нидерланды, Турция, Германия, Болгария, Бельгия, Хорватия, Польша и Азербайджан. Они разыграют последнюю путевку на Игры-2020. Ранее в число команд, отобравшихся на главные старты четырехлетия, от Европы вошли Сербия, Италия и Россия.
На первом этапе континентального чемпионата волейболистки сборной Беларуси играли в словацкой Братиславе и потерпели 5 поражений в пяти матчах. Подопечные Петра Хилько уступили командам России (0:3), Испании (1:3), Словакии (2:3), Германии (0:3) и Швейцарии (1:3), заняв последнее место в предварительной группе D. После возвращения домой брестский специалист ушел в отставку.