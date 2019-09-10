Белорусские волейболистки не выступят на отборочном турнире к Олимпиаде в Токио

Согласно условиям квалификации на Олимпийские игры в Токио, участие в континентальном отборе примут 8 лучших сборных, выступающих под эгидой ЕКВ. Выше Беларуси в рейтинге находятся Нидерланды, Турция, Германия, Болгария, Бельгия, Хорватия, Польша и Азербайджан. Они разыграют последнюю путевку на Игры-2020. Ранее в число команд, отобравшихся на главные старты четырехлетия, от Европы вошли Сербия, Италия и Россия.