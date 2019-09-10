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15:08 (мск), источник: ТАСС

Панков покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вадим Панков покинул должность главного тренера женской сборной России по волейболу, временно исполнять обязанности тренера будет итальянец Серджио Бузато. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Вадим Панков написал заявление по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Бузато назначен временно исполняющим обязанности главного тренера», — сказал собеседник агентства.

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Панков возглавил национальную сборную России в январе 2018 года, сменив на этой должности Константина Ушакова. При Панкове российские волейболистки на прошедшем чемпионате Европы дошли до четвертьфинала турнира, где уступили команде Италии (1−3). Панков тренировал клубы «Уралочка» из Свердловской области, испанскую «Мурсию», московский клуб МГФСО, одинцовское «Заречье», а также молодежную и студенческую сборные России.

На счету 55-летнего специалиста две победы в чемпионатах Испании, две золотые награды российского первенства, а также серебряная медаль чемпионата России. Он два раза приводил своих подопечных к победам в Кубке России, один раз — в Кубке вызова. Также на счету его команд две серебряные медали Лиги чемпионов, серебро молодежного чемпионата мира среди девушек, две победы на летних Универсиадах.

Бузато вошел в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера. В начале августа текущего года Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на оскорбительный жест 53-летнего итальянского тренера, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года, после чего FIVB дисквалифицировала Бузато на три матча.

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