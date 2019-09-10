Тренер Бузато будет работать с женской сборной России по волейболу минимум до ноября

«В начале ноября состоится президиум. Там уже будет поставлена задача подобрать кандидатуры на пост главного тренера», — сказал Шевченко.

Бузато вошел в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера. В начале августа текущего года Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на оскорбительный жест 53-летнего итальянского тренера, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. После рассмотрения инцидента FIVB дисквалифицировала Бузато на три матча.