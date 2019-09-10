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15:54 (мск), источник: ТАСС

Перед российскими волейболистками стоит задача попасть в тройку призеров Кубка мира

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Перед женской сборной России по волейболу стоит задача быть в тройке призеров на Кубке мира. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Вадим Панков покинул национальную команду по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности был назначен итальянский специалист Серджио Бузато. Кубок мира пройдет в Японии c 14 по 29 сентября.

«Перед командой стоит задача войти в тройку на Кубке мира. Считаем эту задачу выполнимой», — сказал Шевченко.

Кубок мира по волейболу среди женских команд проводится раз в четыре года с 1973-го. Сборная СССР выигрывала турнир в 1973 году, один раз становилась второй (1989), а также три раза завоевывала бронзовые награды (1981, 1985, 1991). Сборная России один раз сумела завоевать медали, когда в 1999 году стала серебряным призером. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Китая.

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