Перед российскими волейболистками стоит задача попасть в тройку призеров Кубка мира

Кубок мира по волейболу среди женских команд проводится раз в четыре года с 1973-го. Сборная СССР выигрывала турнир в 1973 году, один раз становилась второй (1989), а также три раза завоевывала бронзовые награды (1981, 1985, 1991). Сборная России один раз сумела завоевать медали, когда в 1999 году стала серебряным призером. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Китая.