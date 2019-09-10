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17:01 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси отправилась на чемпионат Европы по волейболу

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу отправилась в словенскую Любляну для участия в групповом раунде финальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В состав белорусской команды вошли: Андрей Радюк, Сергей Антонович, Вячеслав Черепович, Павел Куклинский, Сергей Бусел, Вячеслав Шмат, Илья Буров, Максим Морозов, Константин Тюшкевич, Алексей Кураш, Артур Удрис, Родион Мискевич, Станислав Заборовский, Роман Аплевич.

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В предварительном групповом этапе Беларусь выступит в группе С. Первый матч подопечные Виктора Бекши проведут 12 сентября против словенцев. Начало встречи в 21.30 по минскому времени. Также белорусам предстоят поединки со сборными России (12 сентября; 21:30), Финляндии (15 сентября; 18.30), Северной Македонии (16 сентября; 21.30) и Турции (17 сентября; 21.30). Все матчи покажет телеканал «Беларусь 5».

Финальный раунд чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Впервые европейское первенство примут четыре страны, а участвовать в нем будут 24 национальных сборных.

Для мужской сборной Беларуси континентальный форум станет третьим в истории. В 2013 и 2015 годах команда под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова не смогла преодолеть групповой предварительный раунд.

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