России предстоит защита титула. Мужской Евро стартует уже завтра

Источник: Спорт-Экспресс

Россияне уже успели провести тренировку в словенской столице. Зал в Любляне светлый и довольно уютный. Всем понравился. Это важно. При удачных раскладах подопечным Туомаса Саммелвуо предстоит провести в этом городе целых 17 дней — вплоть до медальных матчей. Лишь финал и матч за третье место пройдут в Париже.

С кем играем

Задавать вопрос по поводу задач на турнир кому-либо из тренерского штаба или руководства нет никакого смысла. Какие могут быть цели у команды, которая выиграла как прошлый чемпионат Европы, так и летнюю Лигу наций?

Группа нам досталась относительно спокойная. Финляндия, Македония, Турция и Белоруссия — середняки. Главным конкурентом на первом этапе видится Словения. Серебряный призер Евро-2015, между прочим. Ну и играть придется в Любляне.

Просто не будет, но жаловаться нам точно не на что. Кому не повезло со жребием, так это командам, угодившим в группу А. В один секстет попали Италия, Франция и Болгария. Любая из этих сборных может претендовать на медали Евро, но их ждет мясорубка уже на начальном этапе.

Нам же пока вырисовывается довольно комфортные 1/8 финала, рабочий четвертьфинал (очень может быть, что снова со Словенией) и убийственный полуфинал с Польшей. На бумаге именно эта сборная — главный претендент на золото. Они мало того, что выиграли два последних чемпионата мира, так на нынешнем Евро за них сыграет еще и Вильфредо Леон — лучший волейболист мира по мнению многих специалистов.

Кем играем

Но до этого полуфинала еще нужно дойти. И по дороге — разобраться с составом. Благо, вопрос не в том, где бы найти игрока на ту или иную позицию, а в том, как из такого шикарного выбора выделить лучших.

До сих пор непонятно, кого Саммелвуо видит основным диагональным — опытнейшего и стабильного Макса Михайлова или молодого, но безумно одаренного Виктора Полетаева.

Кто из связующих — Александр Бутько или Игорь Кобзарь — будет играть больше, тоже неясно.

На блоке у нас вообще фактически четыре равноценных центральных: Дмитрий Мусэрский, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев и Артем Вольвич. Лишь с доигровкой все очевидно: места Егора Клюки и Дмитрия Волкова в составе не обсуждаются. Антон Семышев и Антон Карпухов, который из-за травмы пропустил Лигу наций, будут на подстраховке.

Весь сезон позицию либеро закрывал Валентин Голубев. Теперь у него серьезная конкуренция в лице Евгения Андреева. 24-летний спортсмен провел отличный клубный сезон — по статистике именно был лучшим российским принимающим в суперлиге. Однако травма на несколько месяцев отсрочила его дебют в сборной.

Так что растянутый чемпионат Европы нам только на руку. Будет время понять, кто в команде лучше выдерживают эту сумасшедшую внутреннюю конкуренцию. Да и болельщики могут быть довольны — от игры этой сборной получаешь настоящее удовольствие, поэтому, чем большей матчей, тем лучше.

Состав сборной России

Связующие: Александр Бутько («Зенит-Казань»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»). Диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Кузбасс»). Блокирующие. Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Дмитрий Мусэрский («Сантори Санбердз»), Иван Яковлев («Факел»). Доигровщики. Дмитрий Волков («Факел»), Антон Карпухов («Кузбасс»), Егор Клюка («Факел»), Антон Семышев («Белогорье», Белгород). Либеро. Валентин Голубев («Белогорье»), Евгений Андреев («Газпром-Югра»).

Расписание матчей сборной России на групповом этапе: