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00:36 (мск), источник: ТАСС

Мужская сборная России начинает выступление на чемпионате Европы по волейболу

ТАСС, 12 сентября. Волейболисты сборной России начинают борьбу за медали чемпионата Европы. Первенство пройдет в четырех странах — в Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды, которая прошла в августе олимпийскую квалификацию, произошли два изменения. Новичка казанского «Зенита» Федора Воронкова заменил Антон Карпухов из кемеровского «Кузбасса», который из-за травмы пропустил большую часть международного сезона. Также вместо либеро новосибирского «Локомотива» Романа Мартынюка в состав вошел Евгений Андреев, в межсезонье сменивший клуб «Газпром-Югра» (Сургут) на «Зенит» (Санкт-Петербург).

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Лидеры команды Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов смогут принять участие в турнире. Также качество игры сборной будет зависеть от доигровщиков «Факела» (Новый Уренгой) Дмитрия Волкова и Егора Клюки. Перед подопечными Туомаса Саммельвуо стоит задача попасть в финал чемпионата Европы.

«Команда отправляется на турнир в ранге одного из фаворитов. Изначально чемпионат Европы был в плане как основное мероприятие сезона наряду с отбором на Олимпийские игры. Задача стоит максимальная — хочется видеть команду в финале. Препятствий для этого больших нет, сборная на это способна», — сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Соперниками сборной России на предварительном этапе станут команды Турции, Словении, Финляндии, Северной Македонии и Белоруссии, в стартовом матче подопечные Саммельвуо встретятся с турецкими волейболистами. В турнире принимают участие 24 коллектива, которые разделены на четыре группы.

В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы. Финальный матч состоится 29 сентября в Париже.
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