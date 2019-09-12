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18:55 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты переиграли турков в стартовом матче чемпионата Европы

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Турции в первом туре чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

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Российская сборная оказалась сильнее турков со счетом 25:13, 23:25, 25:17, 25:15. Другие встречи группы С пройдут позднее в четверг. Во втором туре россияне сыграют с командой Белоруссии в пятницу.

На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы. В группе С, где играют сборные России, Турции и Белоруссии, также выступают команды Финляндии, Словении и Северной Македонии. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф соревнований.

Чемпионат Европы впервые в истории проходит в четырех странах: во французских городах Париж, Нант и Монпелье, в бельгийских Брюсселе и Антверпене, Любляне и нидерландских Амстердаме, Роттердаме и Апелдорне. Соревнования проходят раз в два года.

Сборная России является действующим победителем чемпионата Европы. Всего на континентальных первенствах россияне дважды побеждали на турнире (2013, 2017), по три раза завоевали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые медали (1993, 2001, 2003). Соревнования завершатся 29 сентября.

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