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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Подарили туркам сет. Как Россия стартовала на Евро

Спойлер: три партии в исполнении нашей мужской сборной были шикарны.

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Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы. Мужчины. Групповой турнир. Группа C

Россия — Турция — 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).

Россия: Волков (16), Михайлов (14), Клюка (14), Яковлев (9), Вольвич (8), Кобзарь (4), Бутько (3), Семышев (1).

Турция: Лагумджия (15), Гулмезоглу (7), Йигит (7).

Игра только началась, а Турции уже пришлось брать тайм-аут — счет был 6:2 в пользу России. Не помогло.

Следующий рывок случился на подаче Волкова. Дмитрий будто был на мастер-классе — вот вам укороченная, теперь силовая, эта по линии, а эта — между игроками. Одних только чистых эйсов получилось три. А счет вырос до плюс десяти — 17:7. К концу партии разница еще выросла. Это разгром.

Во втором сете все начиналось по схожему сценарию. Поддержать Волкова в шоу-подачах решил Яковлев. Иван отправил туркам три подряд неберущихся планера. Россия спокойно вели четыре-пять мячей и ничего не предвещало проблем. Но они совершенно внезапно появились. Во-первых, перестала уничтожать российская атака. Особенно не шло у Максим Михайлова (по итогам двух сетов четыре реализации из 14). Во-вторых, полетело у 20-летнего Адиса Лагумджии — диагонального с ростом 2,11 м. Даже в нашем составе выше только один — Дмитрий Мусэрский. Турки вообще особо не заморачивались. Набрасывали на Адиса — и тот решал. По крайней мере, в конце второго сета у него это получалось. В итоге соперник сначала сравнял счет, потом вышел вперед и сумел-таки реализовать один из двух сетболов.

Турецкие игры

Туомас Саммелвуо после неожиданно проигранной партии менять никого не стал. Выпустил в стартовом составе он, кстати, Кобзаря, Михайлова, Вольвича, Яковлева, Клюку, Волкова и Голубева.

Почему наш тренер обошелся без замен в тот момент, понятно — нужно было дать парням возможность реабилитироваться. Это как в прыжках в воду, где после неудачного входа необходимо сразу же пойти, и выполнить тот же прыжок.

В итоге 25:17, 25:15. В третьем сете при 14:10 вышел Бутько, эпизодически появлялись Семышев и Андреев. В остальном на манеже были все те же.

Турция оказалась неприятным во всех смыслах соперником. В среду у сборных были первые тренировки. Так получилось, что Россия по расписанию должна была заниматься как раз после Турции. Как это обычно бывает — один коллектив продолжает отрабатывать игровые элементы на площадке до окончания отведенного времени, а следующий спокойно разминается в сторонке.

Но наш первый соперник на этом Евро неожиданно проявил жесткую принципиальную позицию: попросил волонтеров не пускать российскую сборную в зал вплоть до тех пор, пока не истечет их тренировочное время. Нашей команде пришлось 10−15 минут ждать за закрытой дверью. Формально турки ничего не нарушили, команды имеют полное право тренироваться без посторонних глаз. Но хорошим тоном в волейболе это не является точно. Как и признаком силы. Едва ли им есть, что скрывать, скорее всего, просто попытка психологически вывести из себя.

Россия могла парировать ответочкой — попросить выгнать турков сразу после того, как началось наше время. Они в это время заминались, растягивались. Но генеральный менеджер Сергей Тетюхин в ответ на это предложение махнул рукой. Мы в такие игры не играем. Все показали на площадке.

Во второй партии немного расслабились

— Есть над чем работать, но в целом, считаю, мы сыграли хорошо, — поделился впечатлениями от игры Иван Яковлев. — Разве что во второй партии в какой-то момент подрасслабились. Легко выиграли первую, вели во второй, вот и отдали инициативу. Но потом снова собрались. Вчерашняя история, когда турки до последнего не пускали нас на тренировку? Да ничего страшного. Мы не обращаем внимания на такие вещи.

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