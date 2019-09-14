Cборная России победила команду Белоруссии в матче чемпионата Европы

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы С, состоявшаяся в Любляне, завершилась победой россиян со счетом 3−1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10). Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев, набравшие по 16 очков.

Ранее в пятницу в другом матче этой группы сборная Турции взяла верх над командой Северной Македонии — 3−0 (25:20, 25:23, 25:13).