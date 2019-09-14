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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cборная России победила команду Белоруссии в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной России нанесли поражение команде Белоруссии в матче группового этапа чемпионата Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы С, состоявшаяся в Любляне, завершилась победой россиян со счетом 3−1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10). Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев, набравшие по 16 очков.

Ранее в пятницу в другом матче этой группы сборная Турции взяла верх над командой Северной Македонии — 3−0 (25:20, 25:23, 25:13).

Сборная России, одержавшая две победы в двух играх, следующий матч проведет 14 сентября с командой Северной Македонии. Белорусы, потерпевшие второе поражение, днем позже встретятся со сборной Финляндии.

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