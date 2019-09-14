Как тяжело побеждать без подачи! Россия одолела Белоруссию

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы. Мужчины. Групповой турнир. Группа C

Россия — Белоруссия — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).

Россия: Полетаев (19), Мусэрский (16), Семышев (14), Клюка (12), Яковлев (10), Бутько (2).

Белоруссия: Удрис (11), Куклинский (11), Черепович (8).

Туомас Саммелвуо в одном из интервью по ходу Лиги наций говорил, что опасается простых соперников куда больше, чем сложных. В игре с топами все понятно — каждого начинает по-хорошему трясти уже утром. А вот когда есть ощущение, что ты заметно сильнее, есть риск недонастроя, расслабленности.

Увы, России обойтись без подобных проблем пока не удается. Один сет отдали туркам, теперь один — белорусам.

Хотя наш тренерский штаб делал все, чтобы вопросов не возникало. Вышел в стартовом составе Дмитрий Мусэрский, который порой одним своим присутствием наводит страх на соперников. Появился в основе 22-летний Антон Семышев — уж для него эта игра точно не тренировка, а реальный шанс заявить о себе. Или Виктор Полетаев? У них с Максимом Михайловым такая заочная конкуренция за место в составе, что даже на тренировках из-под каждого искры летят.

Однако, несмотря на все это, команде все равно потребовалось время, чтобы завестись. У Семышева с Полетаевым первый сет не получился. Антон реализовал только одну атаку из семи, а у Виктора совсем не шла подача.

По ходу партии горели «минус» пять. К концовке почти догнали. Было просто-таки дежавю второго сета с Турцией: снова два сетбола у соперника, и снова один отыгрываем, и снова Клюка выходит на подачу, и снова очко не в нашу пользу.

Белорусы бились по полной

Может быть, сказалось позднее начало матча. Накануне команда играла в 14:30, а теперь — в 20:30. Плюс сами белорусы — отнюдь не промах. «Лишние» команды на Евро — это не про них. Летом они вообще имели хорошие шансы пробиться в Лигу наций-2020. В Кубке претендентов обыгрывали Чехию, Украину, Финляндию, Египет, Турцию и даже Нидерланды. Добрались до полуфинала, в котором в четырех партиях уступили будущим чемпионам — словенцам. Те в результате и получили заветную путевку.

Вот и сегодня первый сет белорусы отыграли вдохновенно.

Во втором все встало на свои места. Освоился Семышев. Хотя ему было особенно непросто — более половины подач белорусов летели именно в Антона. На сетке в порядке были Мусэрский и Иван Яковлев. Уверенная партия и, казалось, дальше пойдет по накатанной.

Ничего подобного! Пришлось терпеть по полной программе. Всю дорогу шли на равных — 14:14, 22:22. Лишь эйс Семышева помог выиграть брейковый мяч и вырваться вперед — 24:22. Дожали.

Почему было так сложно? Вот как раз с подачами у России были большие проблемы. Затруднять в нашей команды может абсолютно каждый. Но сегодня не шло ни у кого: по итогам трех партий у Полетаева и Мусэрского по пять ошибок на подаче, у Бутько и Яковлева по четыре, у Клюки — три. Общее количество неподач на тот момент — 23. Запредельный показатель. Со знаком минус, конечно. Получается, практически сет Россия отдала только на этом.

Семышев: «Сначала немного волновался»

Еще на одну партию Белоруссию уже не хватило. А наша сборная подарков больше не делала. Напротив, парни, наконец, начали ловить подачу. Эйсами отметились Полетаев, Семышев и Мусэрский. Как итог — 25:10.

— В вас сегодня подавали бесконечно много. Руки вообще целые? — вопрос Семышеву.

— Да, все уже набито под пушками.

— Каково это, когда половина всех подач летит в тебя?

— Первая установка от Туомаса была: сосредоточиться на приеме. В принципе, считаю, справился неплохо (у Антона 53% позитивного приема. — Прим. «СЭ»). Не знаю, как смотрелось со стороны.

— С этим связываете неудачи в атаке в первом сете?

— Нет, скорее с мандражом. Немного волновался. Все-таки первый раз вышел в стартовом составе на таком большом турнире. Но ничего, во втором сете переборол себя — и уже наверстывал упущенное.

— Почему в первом сете команда казалась сонной?

— Нужно переговорить со всеми ребятами, разобраться, в чем дело. Так, конечно, нехорошо. Ошиблись, наверное, раз 10. Хотели выбить их с приема, но не получалось элементарно подать.

— На подаче сегодня 28 ошибок.

— Это очень много. Будем исправлять. Плохие дни бывают. Хорошо, что выкарабкались.

— Вы когда узнали, что сегодня в стартовом составе?