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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России постарается выиграть Кубок мира с новым тренером

КАЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки сборной России стартуют на Кубке мира, который станет дебютным для итальянца Сержио Бузато в роли исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Всего на турнире, который пройдет в Японии с 14 по 29 сентября, выступят 12 сборных. Это команды России, Сербии, Японии, Нидерландов, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики, Камеруна и Кении. Победитель определится по итогам кругового турнира.

Проверка боем для Бузато

После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы в команде сменился главный тренер. Вадим Панков оставил свой пост, и его место занял Сержио Бузато, который помогал ему в национальной команде. В августе итальянец попал в неприятную историю — из-за неудачного жеста после игры отборочного турнира на Олимпиаду-2020 он был дисквалифицирован Международной федерацией волейбола на три матча. Бузато отвергал обвинения в проявлении расизма, но, тем не менее, не избежал наказания. Первый турнир в качестве исполняющего обязанности главного тренера для итальянца пройдет в Японии, где сборная России встретится в том числе с обиженной командой Южной Кореи.

«Старший тренер сборной России Сержио Бузато едет на Кубок мира в качестве главного тренера. После турнира состоится президиум ВФВ, который будет подводить итоги. Нужно дождаться окончания Кубка мира, после которого и будет решаться вопрос о главном тренере сборной», — рассказал глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко РИА Новости.

Сборная России не завоевывала медалей на Кубке мира с 1999 года, когда стала второй, а побеждала команда последний раз аж в 1973 году.

«Задача для женской сборной — выступить как можно лучше. Это представительный турнир. Со всеми сильными соперниками придется встретиться, турнир круговой, надо обыгрывать не одну сильную команду, а все сильные команды. Турнир сложный. Задача — достичь максимального результата, чтобы завершить сезон сборных на хорошей ноте. Да и поиграть в Японии очень важно, чтобы почувствовать атмосферу в предолимпийский год», — заявил журналистам генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Хватит ли сборной России сил на еще один турнир?

Кубок мира — это уже четвертый официальный турнир для сборной России в этом сезоне. Команда выступала в Лиге наций, квалификации Олимпиады-2020 и на чемпионате Европы. В Японию отправились игроки, которые участвовали в европейском первенстве, и времени на отдых у лидеров Натальи Гончаровой, Ирины Воронковой и Ксении Парубец практически не было. На Кубке мира в этом сезоне не разыгрываются олимпийские путевки, но он дает рейтинг сборным, что отразится на жеребьевке основного раунда Олимпиады.

«Некоторым игрокам, возможно, не хватило восстановления после чемпионата России. Если решили дать отдых после чемпионата, то надо было дать всем основным игрокам отдохнуть одновременно, а потом уже на каком-то этапе Лиги наций выступать тем составом, который прошел одинаково и восстановление, и подготовку», — заявил РИА Новости главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.

Первый матч сборная России проведет против команды Камеруна 14 сентября.

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