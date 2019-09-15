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15 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России обыграла Японию в матче Кубка мира

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Японии в матче Кубка мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в японской Иокогаме, завершилась со счетом 3−2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7) в пользу российской команды. В составе победительниц самыми результативными стали Наталия Гончарова (31 очко) и Ирина Королева (21). У проигравших 27 очков принесла команде Юки Исии.

В следующем матче турнира сборная России 16 сентября сыграет с командой Китая.

Результаты других матчей воскресенья:

Кения — Нидерланды — 0−3 (12:25, 19:25, 17:25),

Камерун — Китай — 0−3 (18:25, 14:25, 19:25),

США — Сербия — 3−1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:15),

Южная Корея — Доминиканская Республика — 1−3 (17:25, 26:24, 23:25, 23:25),

Бразилия — Аргентина — 3−0 (25:17, 25:19, 25:16).

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