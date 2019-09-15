Женская сборная России обыграла Японию в матче Кубка мира

Встреча, прошедшая в японской Иокогаме, завершилась со счетом 3−2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7) в пользу российской команды. В составе победительниц самыми результативными стали Наталия Гончарова (31 очко) и Ирина Королева (21). У проигравших 27 очков принесла команде Юки Исии.