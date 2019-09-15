Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.09
Монако
Марсель
34
Футбол. Зарубежный
15.09
Бетис
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
15.09
Верона
Милан
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Северсталь
Футбол. Зарубежный
15.09
Вальядолид
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
15.09
Краснодар
Крылья Советов
42
Футбол. Зарубежный
15.09
Падерборн
Шальке-04
15
Футбол. Зарубежный
15.09
Рома
Сассуоло
42
Футбол. Зарубежный
15.09
Уотфорд
Арсенал
22
Футбол. Зарубежный
15.09
Сент-Этьен
Тулуза
22
Футбол. Первый дивизион
15.09
Армавир
Чертаново
11
Все события
Фоторепортажи
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
15 сентября, источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси победила Финляндию на ЧЕ по волейболу, отыграв матчболы в 3-м сете

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу на первом этапе чемпионата Европы в Любляне, на тай-брейке обыграв команду Финляндии со счетом 2:3 (13:25, 17:25, 30:28, 25:22, 15:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

После двух стартовых неудач белорусы встречались с финнами. Матч подопечные Виктора Бекши начали не самым лучшим образом, уступив в первом сете 13:25. Во второй партии борьба была более упорной, однако в итоге северяне добились своего 25:17.

Читайте также
Белорусские волейболисты уступили сборной Словении на старте чемпионата Европы

В третьей партии удача также сначала была на стороне финской сборной, однако в итоге успех праздновали белорусы — 30:28. Четвертый сет прошел с подавляющим преимуществом наших соотечественников — 25:22. В пятой партии наши земляки с трудом добились успеха (15:13), одержав первую победу в истории выступления мужской национальной сборной в финальных турнирах чемпионата Европы.

В первом туре белорусские волейболисты проиграли словенцам — 0:3, а затем уступили россиянам — 1:3.

Днем ранее в поединках предварительной группы С команда России в трех партиях обыграла македонцев — 3:0 (25:15, 25:16, 30:28), а финны в упорной борьбе уступили словенцам — 1:3 (18:25, 24:26, 26:24, 15:25).

16 сентября сборная Беларуси сыграет с Северной Македонией, а на следующий день проведет заключительный матч первого группового этапа против Турции.

В 1/8 финала континентального первенства попадут по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.

Читайте также
 Известный актер похудел на 100 кг
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября
Испания - чемпион мира по баскетболу. А ведь Россия ее громила
«Почему не уволен Кононов?» Встреча «Спартака» с болельщиками
«Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова»
Угроза для Хабиба. Боец, который вырубает соперников за раунд
Матч в Краснодаре: 3 пенальти за игру рукой и Гацкан без номера
Месиво вместо лица. Тайсон Фьюри устроил кровавый бой
Залили стволовые клетки: что Шумахер лечил в Париже
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь