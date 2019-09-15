Сборная Беларуси победила Финляндию на ЧЕ по волейболу, отыграв матчболы в 3-м сете

После двух стартовых неудач белорусы встречались с финнами. Матч подопечные Виктора Бекши начали не самым лучшим образом, уступив в первом сете 13:25. Во второй партии борьба была более упорной, однако в итоге северяне добились своего 25:17.

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В третьей партии удача также сначала была на стороне финской сборной, однако в итоге успех праздновали белорусы — 30:28. Четвертый сет прошел с подавляющим преимуществом наших соотечественников — 25:22. В пятой партии наши земляки с трудом добились успеха (15:13), одержав первую победу в истории выступления мужской национальной сборной в финальных турнирах чемпионата Европы.

В первом туре белорусские волейболисты проиграли словенцам — 0:3, а затем уступили россиянам — 1:3.

Днем ранее в поединках предварительной группы С команда России в трех партиях обыграла македонцев — 3:0 (25:15, 25:16, 30:28), а финны в упорной борьбе уступили словенцам — 1:3 (18:25, 24:26, 26:24, 15:25).

16 сентября сборная Беларуси сыграет с Северной Македонией, а на следующий день проведет заключительный матч первого группового этапа против Турции.