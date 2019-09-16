Волейболистки сборной России потерпели первое поражение на Кубке мира
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
Встреча, прошедшая в понедельник в Иокогаме, завершилась поражением россиянок со счетом 0−3 (22:25, 16:25, 18:25). Самой результативной в составе сборной России стала Ирина Воронкова, в активе которой 11 очков.
Сборная России потерпела первое поражение на турнире и в следующем матче сыграет 18 сентября с командой Южной Кореи. Китаянки в этот же день встретятся с командой Доминиканской Республики.
В трех сыгранных матчах сборная Китая не проиграла ни одного сета и занимает первое место в таблице, российская команда идет пятой.