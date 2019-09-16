Олимпийские чемпионки нам пока не по зубам. Россия разгромлена Китаем на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Волейбол. Кубок мира. Женщины. 3-й тур

Россия — Китай — 0:3 (22:25, 16:25, 18:25)

Положение команд. 1. Китай — 9 очков (3 матча). 2. США — 9 (3). 3. Голландия — 6 (2). 4. Бразилия — 5 (2). 5. Россия — 5 (3)…

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После двух побед российской сборной с новым тренером предстоял настоящий экзамен. На котором уже не спишешь и за любую ошибку будут больно наказывать. Сборная Китая — действующие олимпийские чемпионки, и их продолжает тренировать человек, который привел к победе в Рио. 58-летняя Лан Пин в свое время была лидером сборной, которая первой принесла стране большие победы в каком-либо игровом виде спорта за пределами настольного тенниса. В 1984 году стала самым ценным игроком и победителем олимпийского турнира в Лос-Анджелесе. Затем как тренер работала в США, в том числе с американской сборной, а в Рио стала первой олимпийской чемпионкой и как игрок, и как тренер, приведя к золоту китайскую команду. И конечно, в Токио она снова будет среди фаворитов. Если сравнивать с Россией, то Лан Пин для Китая — аналог Николая Карполя, не меньше.

Против такого багажа Серджио Бузато, который начал работать главным только две игры назад, было сложновато. И ладно бы китаянки приехали на турнир резервным составом — так «Карполь в юбке» взяла в Японию девять олимпийских чемпионок. Так что к сегодняшнему матчу слово «репетиция» было абсолютно применимо. Именно такие соперники нас будут ждать в Токио в борьбе за медали. Не за участием же туда ехать, в конце концов.

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Дебют получился

И начали наши против китаянок более чем достойно. Сразу пошла атака у Воронковой против двойного блока — первые пять-шесть атак Ирина забила со 100-процентным показателем, и на трибунах даже запели хит про Иру. Была и импровизация: Парубец красиво положила восьмое очко, прилетев откуда-то с задней линии — и на первый тайм-аут россиянки ушли, ведя 8:5. Первого темпа, как у китаянок, у нас нет, но показалось, что тактическое разнообразие и количество различных «обманок» у наших растет.

Выдержать в таком темпе весь сет, как и должна делать классная команда, к сожалению, не получилось. Несколько мячей не вытащили на задней линии, несколько раз не добежали блоком — и уже 12:16. Китаянки, в отличие от японок, почти все под два метра и умеют играть высоко. Тут каждый удар — как гвоздь в стену.

Россия попыталась спасти партию — и чуть ли не в одиночку это могла сделать Халецкая. Бузато впервые на турнире снял с игры Гончарову, и Мария не подвела. Каждый ее удар был немного тяжелым, каким-то неубедительным, но результат был — то от блока, то через какие-нибудь рикошеты было набрано четыре очка. Но к тому времени преимущество соперниц было уже 21:15, и сборные уровня Китая его не теряют. 25:22 — первый сет оставил хорошее впечатление, но недостаточное.

Решили играть надежно — и позволили себя сломать

Во второй партии наши просели в атаке, и отставание только начало нарастать. Вероятно, две игры за 24 часа, из которых одна была с тай-брейком, оказались многим не по плечу. Так и не заработала у наших подача — а в играх с такими соперниками, как Китаем, нужно создавать проблемы уже на доводке. Зато китаянки взяли на подаче за две неполные партии пять очков (против нуля у нас). Уже при счете 1:3 во втором сете Бузато взял тайм-аут, приобнял Лазареву и, по-итальянски мило улыбаясь, шептал что-то про прием. В нее китаянки наподавали прилично — и не все удалось поднять с пола.

Почти половину второй партии просидела на скамейке Гончарова, которую китайское телевидение представляло перед матчем как главную угрозу.

Локальные успехи Халецкой продолжения не получили — и с самого начала китаянки благодаря многоопытным Тин Чжу и Чжаннин Чжан продолжали уходить — 15:8. Борьбу навязать так и не получилось, хотя временами проступал удачный блок, да и того, что называется в статистике ошибкой, наши не допускали — просто слишком быстры и разнообразны были наши соперницы. Второй сет был отдан без борьбы — 25:16.

Бузато требовал от своих подопечных, особенно связующих Старцевой и Романовой, играть надежнее и поднимать мяч выше. Может, это и продлевало розыгрыши, но разумеется, не добавляло нам шансов его взять. Китаянки за время полета мяча могли встретить любую из наших доигровщиц при желании даже четверным или пятерным блоком. В третьем сете наши держались на равных до счета 4:4. Дальше все пошло по накатанной схеме. Волейболистки Поднебесной забивали откуда хотели, не давая при этом нам сниматься по три-четыре розыгрыша подряд. 25:18 — и пожалуй, даже хорошо, что все закончилось так быстро.

Очевидно — на чудеса наша сборная пока не способна. Нам бы стабилизировать то, что есть. Следующий соперник, Корея, как раз подходит для этой миссии и нам по зубам. А уж какой зуб у самих кореянок на Бузато — рассказывать не нужно. Послезавтра в Йокогаме будет принципиальный матч.