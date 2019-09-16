Южнокорейские волейболистки одержали победу над японками в матче Кубка мира

В турнирной таблице после трех туров по 9 очков в активе сборных Нидерландов, Китая и США, команды России, Доминиканской Республики и Бразилии набрали по 5 баллов, в активе сербок и японок по 4 очка, у команды Южной Кореи — 3 балла, у сборной Камеруна — 1 очко, команды Аргентины и Кении не набрали турнирных баллов.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победителем последнего розыгрыша являются китаянки.