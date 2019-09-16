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16:19 (мск), источник: ТАСС

Южнокорейские волейболистки одержали победу над японками в матче Кубка мира

ТАСС, 16 сентября. Женская сборная Южной Кореи по волейболу победила команду Японии со счетом 3−1 (23:25, 25:19, 25:22, 27:25) в матче третьего тура Кубка мира. Соревнования проходят в Японии.

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Ранее в других матчах дня россиянки проиграли китаянкам (0−3), сербки обыграли сборную Кении (3−0), представительницы Доминиканской Республики оказались сильнее команды Камеруна (3−2), американки обыграли аргентинок (3−1), голландки победили сборную Бразилии (3−0).

В турнирной таблице после трех туров по 9 очков в активе сборных Нидерландов, Китая и США, команды России, Доминиканской Республики и Бразилии набрали по 5 баллов, в активе сербок и японок по 4 очка, у команды Южной Кореи — 3 балла, у сборной Камеруна — 1 очко, команды Аргентины и Кении не набрали турнирных баллов.

Четвертый тур пройдет в среду, сборная России встретится с командой Южной Кореи.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победителем последнего розыгрыша являются китаянки.

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