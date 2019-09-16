Саммелвуо не пощадил Финляндию. Но потерял Куркаева?

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы. Мужчины. Групповой этап. Группа C

Россия — Финляндия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Россия: Полетаев (19), Волков (14), Вольвич (7), Клюка (5), Куркаев (5), Бутько (3), Яковлев (2), Кобзарь (1).

Финляндия: Сиириля (8), Крастинс (6), Кайсласало (6).

Саммелвуо обожает Финляндию. Говорит о родной стране всегда с удовольствием. У него там и родители, и дети. Сам Туомас отыграл за свою сборную почти 300 матчей. Порядка 15 лет был капитаном. Еще зимой занимал должность главного тренера, расписывал план подготовки к нынешнему Евро. Кто тогда мог подумать, что все так повернется.

Разумеется, для него нынешний матч был особенным. Еще накануне в интервью Саммелвуо предполагал, что слышать финский гимн, но быть на другой стороне площадки — по меньшей мере, странно. Однако едва ли он ожидал такого: на игре присутствовали несколько тысяч фанатов из Суоми, которые исполнили «Нашу страну» а капелла. Это было очень впечатляюще. После игры Туомас признается, что в тот момент у него были мурашки.

Блеск в атаке

Жизнь вообще — сложная штука. В пятницу против Белоруссии выходили Егор Клюка и Александр Бутько — уроженцы Брестской области и Гродно соответственно. А одного из финских пасующих зовут Федор Иванов.

Понятно, что Саммелвуо — финн. И всегда им будет. Но вместе с тем он — профессионал. И во время игры он думал не о поворотах судьбы, а исключительно о победе. Хотя матч получился для него непростым. Как пока все на этом чемпионате.

Лишь первый сет пролетел незаметно. Саммелвуо продолжает от игры к игре тасовать состав. На этот раз в основе вышли Полетаев, Волков, Клюка, Бутько, Куркаев, Вольвич и Голубев. И первые двое из этого списка начали устрашающе. У Виктора по итогам партии в нападении пять из пяти, у Дмитрия шесть из семи.

Из 12 наших командных атак результативными оказались 15. Это запредельный процент. Против такого никуда не попрешь.

Ужасная вторая партия

Понятно, что продолжаться вечна эта сказка в нападении не могла. Во втором сете процент упал с шикарного до нормального — и сразу завязалась борьба. Было 10:12, 12:15.

А при 15:18 случилось страшное. Пытаясь спасти мяч столкнулись Волков и Куркаев. В результате Ильяс сильно подвернул ногу. И, возможно, все очень серьезно. Его сначала всей командой уносили с площадки, а спустя пару минут появились врачи с носилками. За Куркаева дико обидно. Он только-только начал играть, разобравшись с проблемами со здоровьем (это его второй матч на Евро-2019), и вдруг такое…

При этом в России сейчас сумасшедшая конкуренция среди блокирующих. Вот вышел вместо Ильяса Иван Яковлев — и именно он проворно разобрался в сложном моменте, подарив России сетбол. Главным же действующим лицом в концовке был Полетаев. Если в начале партии он никак не мог добить до пола, то в решающий момент забил практически все. Еще и поставил точку в партии эйсом.

Кобзарь — джокер на третий сет

Финны продолжали цепляться. Благо — Россия позволяла. Пока наша команда выглядит тяжеловатой. Некоторые сеты получаются выстраданными. Это объяснимо — турнир очень длинный. Набирать нужно по ходу.

Хотя в провале в начале третьей партии виноваты во многом сами — неправильный пас, игра на половине соперника. Вот и дошло до 4:9.

Бутько заменил Кобзарь. Это помогло встряхнуть команду. Атаки Полетаева, блок Яковлева, эйса Вольвича, скидка от Клюка — и вот уже счет равный.

Финны не отпускали Россию вплоть до самой концовки, а там класс нашей команды уже сказался. Очень хорош был Полетаев. Порадовало, что начинает ловить свою подачу Клюка. В первых играх Евро она у него не шла, но в дальнейшем это оружие нам будет просто необходимо. В игре с Финляндией же эйс Егор подарил команде серию матчболов, один из которых был реализован.