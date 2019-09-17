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17 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» с победы стартовали в предварительном раунде Кубка России

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» выиграли стартовую встречу предварительного раунда у соперниц из «Липецка» со счетом 3:1 (25:21, 25:23, 19:25, 25:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Свой первый поединок в предварительной группе 2 Кубка России против «Липецка» белоруски начали в роли отыгрывающихся, однако соперницы ближе к концовке стартового сета растеряли преимущество, и подопечные Виктора Гончарова смогли завершить его в свою пользу — 25:21.

Второй сет также начался не под диктовку белорусской команды, которая вновь была вынуждена устраивать погоню за конкурентками. Итогом достаточно нервной концовки стал успех «Минчанки» и во втором сете — 25:23.

После перерыва российская команда перехватила инициативу и сумела выиграть партию со счетом 25:19.

Заключительная партия прошла в выгодном для минского клуба ключе, который окончательно оформил успех — 25:13.

Следующим соперником белорусок станет еще один представитель второго по значимости дивизиона чемпионата России «Уфимочка» — УГНТУ (18 сентября; 14.00), которая в первом матче на тай-брейке уступила сегодня краснодарскому «Динамо» — 2:3 (9:25, 26:24, 25:21, 13:25, 9:15). Затем минскую команду ждут матчи с одними из сильнейших клубов российской женской суперлиги — калининградским «Локомотивом» (19 сентября; 19.00) и краснодарским «Динамо» (21 сентября; 13.00). Завершат свое выступление в Калининграде многократные чемпионки Беларуси противоборством с волгодонским «Импульсом» (высшая лига А) — 22 сентября в 13.00.

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах (17—22 сентября — Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона «Финала четырех» определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1—4 ноября). Победители групп выходят в «Финал четырех», где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. «Финал четырех» состоится 25—26 декабря.

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