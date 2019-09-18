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08:57 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты уступили туркам и покинули Чемпионат Европы, заняв последнее место в группе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси поражением от турок со счетом 1:3 (21:25, 24:26, 25:20, 19:25) завершили выступление на чемпионате Европы в словенской Любляне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После того, как команда Македонии сенсационно победила соперников из Словении (3:1), белорусы были лишены права на ошибку. Однако первую партию вряд ли можно занести им в актив. Турецкие волейболисты смотрелись лучше и по заслугам праздновали успех — 25:21.

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Второй сет прошел в куда более интересной борьбе. Белорусские спортсмены, отставая большую часть партии, смогли в концовке выровнять ситуацию. Но, увы, последние розыгрыши остались за командой с берегов Босфора (26:24), что автоматически свело к нулю шансы белорусов на продолжение турнирной борьбы на континентальном первенстве.

В третьей партии подопечные Виктора Бекши начали хорошо доводить до пасующего и пошла привычная для белорусов быстрая игра с акцентом на края. Впрочем, в решающем сете турки смогли вновь вернуть себе преимущество — 25:19.

Таким образом, на групповом этапе белорусские волейболисты потерпели четыре поражения. До сегодняшней неудачи они уступили словенцам (0:3) россиянам (1:3) и македонцам (1:3). Единственную викторию на данной стадии турнира подопечные Виктора Бекши одержали на тай-брейке, победив финнов (3:2).

Турнирное положение группы С: 1. Россия — 12 очков (4 матча), 2. Словения — 9 (4), 3. Турция — 6 (4), 4. Северная Македония — 6 (5), 5. Финляндия — 4 (4), 6. Беларусь — 2 (5).

В 1/8 финала континентального первенства выходят по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.

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