Российские волейболистки обыграли Южную Корею в матче Кубка мира

Встреча, прошедшая в Иокогаме, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 29:27, 25:12) в пользу россиянок. Самой результативной в составе российской команды стала Наталия Гончарова — 14 очков, Ксения Парубец набрала 13 очков, Ирина Воронкова — 12. У сборной Южной Кореи Сохви Кан записала себе в актив 9 баллов.

В следующем матче турнира сборная России 19 сентября сыграет с командой Доминиканской Республики. В активе россиянок три победы в четырех матчах, сборная России заработала 8 очков и вышла на четвертую строчку в турнирной таблице. По девять очков набрали команды Китая, Нидерландов и США, но все они сыграли по три матча.