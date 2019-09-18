Куркаев пропустит остаток чемпионата Европы из-за травмы
КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболист сборной России Ильяс Куркаев пропустит оставшиеся матчи команды на чемпионате Европы
КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболист сборной России Ильяс Куркаев пропустит оставшиеся матчи команды на чемпионате Европы
Блокирующий Куркаев получил травму в игре группового этапа турнира с финнами, которая прошла 16 сентября в Любляне и завершилась победой россиян со счетом 3−0. Куркаев покинул площадку при помощи врачей.
«У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется 2−3 недели на восстановление», — заявил Яременко по телефону.
В среду, 18 сентября, сборная России, обеспечившая себе участие в