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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куркаев пропустит остаток чемпионата Европы из-за травмы

КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболист сборной России Ильяс Куркаев пропустит оставшиеся матчи команды на чемпионате Европы из-за травмы, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Источник: РИА "Новости"

Блокирующий Куркаев получил травму в игре группового этапа турнира с финнами, которая прошла 16 сентября в Любляне и завершилась победой россиян со счетом 3−0. Куркаев покинул площадку при помощи врачей.

«У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется 2−3 недели на восстановление», — заявил Яременко по телефону.

В среду, 18 сентября, сборная России, обеспечившая себе участие в плей-офф турнира, проведет заключительный матч группового этапа с командой Словении.

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