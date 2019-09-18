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12:56 (мск), источник: ТАСС

Семенов и Лешуков сыграют во втором этапе отборочного турнира на ОИ по пляжному волейболу

ТАСС, 18 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли во второй групповой этап отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года. Турнир проходит в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне во втором матче первого группового раунда обыграли голландцев Александра Брауэра и Роберта Меувсена со счетом 21:18, 21:18. В первом матче российские волейболисты оказались сильнее канадцев Сэма Педлоу и Сэма Шахтера (21:10, 21:11). По итогам двух туров россияне набрали четыре очка и гарантировали себе участие во втором групповом раунде.

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина проиграли в двух матчах группового этапа — чешкам Барборе Херманновой и Маркете Слуковой (12:21, 7:21), а также представительницам Австрии Катарине Шутценхофер и Лене Плезиучниг (18:21, 21:10, 12:15). Российские спортсменки набрали два очка в двух матчах.

В турнире принимают участие по 16 команд в мужском и женском турнире. В первом групповом раунде пары поделены на четыре группы, по три лучших команды из каждой группы выходят во второй групповой раунд. 12 пар делят на четыре группы по три в каждой, в третий круг соревнований выходят две лучшие команды. В третьем раунде формируются две группы по четыре пары в каждой, в финал выходят по две лучшие команды.

Победители турнира получат олимпийскую лицензию на Игры-2020. Отборочный турнир завершится 22 сентября.

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