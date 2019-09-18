Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Северсталь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Амур
00
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
19:55
Олимпиакос П
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Ювентус
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
15:11 (мск), источник: ТАСС

Японские волейболистки одержали победу над командой Камеруна в матче Кубка мира

ТАСС, 18 сентября. Женская сборная Японии по волейболу победила команду Камеруна со счетом 3−0 (25:17, 25:17, 25:20) в матче четвертого тура Кубка мира. Соревнования проходят в Японии.

Наверх

Ранее в среду россиянки обыграли представительниц Южной Кореи (3−0).

В других матчах турнира команда Сербии обыграла сборную Аргентины (3−1), американки оказались сильнее представительниц Нидерландов (3−0), китаянки переиграли спортсменок из Доминиканской Республики (3−0), сборная Бразилии обыграла команду Кении (3−0).

В турнирной таблице после четырех туров по 12 очков в активе сборных Китая и США. Команда Нидерландов имеет 9 очков, сборные России и Бразилии — по 8 очков. Далее идут команды Сербии и Японии (по 7), Доминиканской Республики (5), Южной Кореи (3), Камеруна (1), команды Аргентины и Кении не набрали очков.

Пятый тур пройдет в четверг, сборная России встретится с командой Доминиканской Республики.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победителем последнего розыгрыша являются китаянки.

 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Месси вернулся, «Ливерпуль» проиграл: как стартовала ЛЧ
Бурдасов все-таки поехал в НХЛ. В Эдмонтон к Макдэвиду
Александр Овечкин получит приз имени Уэйна Гретцки
Он забивал «Зениту», а в 19 оформил рекордный хет-трик в ЛЧ
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Адриано: Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм
Роналду: Заслуживаю иметь больше «Золотых мячей», чем Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь