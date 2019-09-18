Японские волейболистки одержали победу над командой Камеруна в матче Кубка мира

В турнирной таблице после четырех туров по 12 очков в активе сборных Китая и США. Команда Нидерландов имеет 9 очков, сборные России и Бразилии — по 8 очков. Далее идут команды Сербии и Японии (по 7), Доминиканской Республики (5), Южной Кореи (3), Камеруна (1), команды Аргентины и Кении не набрали очков.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победителем последнего розыгрыша являются китаянки.