Волейболистки «Минчанки» одолели на тай-брейке «Уфимочку», добившись второй победы на предварительном этапе Кубка России
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» на
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» на
Самой результативной в рядах «Минчанки» стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 31 очко (3 эйса, 2 блока и 59% эффективности атак). На счету Ольги Богдановой, недавно пополнившей ряды белорусского клуба, 22 пункта, из них шесть на блоке. Надежда Столяр заработала 11 очков, записав на свой счет 2 эйса и 2 удачные попытки блокирования атак соперниц. Еще одна новичок команды Виктора Гончарова Наталья Думчева совершила 8 результативных действий.
Следующим соперником белорусок станет калининградский «Локомотив» (19 сентября, 19.00) и краснодарское «Динамо» (21 сентября, 13.00). Многократные чемпионки Беларуси завершат свое выступление в Калининграде противоборством с волгодонским «Импульсом» (высшая лига А) — 22 сентября в 13.00.
На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах (