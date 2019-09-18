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18:59 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» одолели на тай-брейке «Уфимочку», добившись второй победы на предварительном этапе Кубка России

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» на тай-брейке выиграли второй матч предварительного раунда Кубка России, победив «Уфимочку» со счетом 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 25:19, 15:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Самой результативной в рядах «Минчанки» стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 31 очко (3 эйса, 2 блока и 59% эффективности атак). На счету Ольги Богдановой, недавно пополнившей ряды белорусского клуба, 22 пункта, из них шесть на блоке. Надежда Столяр заработала 11 очков, записав на свой счет 2 эйса и 2 удачные попытки блокирования атак соперниц. Еще одна новичок команды Виктора Гончарова Наталья Думчева совершила 8 результативных действий.

Следующим соперником белорусок станет калининградский «Локомотив» (19 сентября, 19.00) и краснодарское «Динамо» (21 сентября, 13.00). Многократные чемпионки Беларуси завершат свое выступление в Калининграде противоборством с волгодонским «Импульсом» (высшая лига А) — 22 сентября в 13.00.

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах (17—22 сентября — Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона «Финала четырех» определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1—4 ноября). Победители групп выходят в «Финал четырех», где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. «Финал четырех» состоится 25—26 декабря.

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