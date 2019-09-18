Волейболистки «Минчанки» одолели на тай-брейке «Уфимочку», добившись второй победы на предварительном этапе Кубка России

Самой результативной в рядах «Минчанки» стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 31 очко (3 эйса, 2 блока и 59% эффективности атак). На счету Ольги Богдановой, недавно пополнившей ряды белорусского клуба, 22 пункта, из них шесть на блоке. Надежда Столяр заработала 11 очков, записав на свой счет 2 эйса и 2 удачные попытки блокирования атак соперниц. Еще одна новичок команды Виктора Гончарова Наталья Думчева совершила 8 результативных действий.

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах ( 17—22 сентября — Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона «Финала четырех» определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1—4 ноября ). Победители групп выходят в «Финал четырех», где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. «Финал четырех» состоится 25—26 декабря .