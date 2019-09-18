Российские волейболисты сыграют с греками в 1/8 финала чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Россияне оказались сильнее со счетом 3−0 (25:21, 25:21, 25:21). Россияне выиграли все пять поединков и вышли с первого места из группы С в 1/8 финала, где сыграют с командой Греции.

В других матчах дня румыны переиграли португальцев (3−1), украинцы — эстонцев (3−0), немцы — словаков (3−0).

Матчи 1/8 финала запланированы на 21 и 22 сентября.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.