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20:31 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты сыграют с греками в 1/8 финала чемпионата Европы

ТАСС, 18 сентября. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Словении в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне оказались сильнее со счетом 3−0 (25:21, 25:21, 25:21). Россияне выиграли все пять поединков и вышли с первого места из группы С в 1/8 финала, где сыграют с командой Греции.

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В других матчах дня румыны переиграли португальцев (3−1), украинцы — эстонцев (3−0), немцы — словаков (3−0).

Матчи 1/8 финала запланированы на 21 и 22 сентября.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.

Россияне дважды побеждали на чемпионате Европы (2013, 2017), по три раза завоевывали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые (1993, 2001, 2003) медали. Соревнования завершатся 29 сентября.

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