Определились первые участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

Стали известны пары 1/8 финала по итогам выступлений команд в группах А и С. В первой из них, помимо фаворитов турнира, Франции и Италии, в этой части турнира выступят Болгария и Греция. В группе С, где выступали и белорусские волейболисты, в следующий этап континентального первенства вышли Россия, Словения, Турция и Финляндия.

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Кроме того, уже обеспечили себе место в плей-офф команды Бельгии, Сербии, Польши, Нидерландов, Украины, которые ждут своих соперников.

Напомним, что пропуск в 1/8 финала получают по четыре лучшие команды в каждой из четырех групп. Поединки этой стадии турнира состоятся в субботу, а пары будут составлены согласно следующей схеме: 1A-4C, 2A-3C, 3A-2C, 4A-1C, 1B-4D, 2B-3D, 3B-2D и 4B-1D.

Таким образом, сейчас уже известно, что в Нанте сыграют Франция и Финляндия, Италия и Турция. В Любляне любителей волейбола ждут встречи Россия — Греция и Словения — Болгария.