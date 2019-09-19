Волейболистки сборной России победили Доминикану в матче Кубка мира
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Доминиканской Республики в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Доминиканской Республики в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
Встреча, прошедшая в четверг в Иокогаме, завершилась победой россиянок со счетом 3−2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5). Самыми результативными в составе россиянок стали Наталия Гончарова (26 очков) и Ксения Парубец (22).
Россиянки одержали четыре победы в пяти играх и с 10 баллами вышли на третье место, доминиканки (6 очков) идут восьмыми. Следующий матч сборная России проведет 22 сентября против команды Сербии.