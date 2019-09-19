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12:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семенов и Лешуков вышли в третий этап отбора на ОИ-2020

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли в третий этап квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг в рамках второго этапа Семенов и Лешуков в своем втором матче в группе G победили австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера — 2−1 (15−21, 21−12, 15−6).

По итогам второго этапа россияне заняли второе место в группе и вышли в следующую стадию. С первого места в третий этап вышли бразильцы Жорже Вандерлей и Андре Лойола.

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