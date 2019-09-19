Китайские волейболистки одержали победу над командой Японии в матче Кубка мира

Ранее в четверг россиянки обыграли представительниц Доминиканской Республики (3−2).

В других матчах турнира команда Сербии обыграла сборную Нидерландов (3−2), аргентинки оказались сильнее представительниц Кении (3−0), спортсменки из Южной Кореи переиграли соперниц из Камеруна (3−0), сборная США обыграла команду Бразилии (3−0).

В турнирной таблице после пяти туров по 15 очков в активе сборных Китая и США. Команды России и Нидерландов имеют по 10 очков. За ними идут спортсменки из Сербии (9), Бразилии (8), Японии (7), Доминиканской Республики и Южной Кореи (по 6), Аргентины (3), Камеруна (1) и Кении (0).

Шестой тур пройдет в воскресенье, сборная России встретится с командой Сербии.