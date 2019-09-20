Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Енисей
10
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Бетис
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» увез ничью из Лиона
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
10:08 (мск), источник: ТАСС

Волейболисты Семенов и Лешуков с победы стартовали на третьем этапе отбора на ОИ

ТАСС, 20 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков победили в первом матче третьего группового этапа отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в пляжном волейболе. Соревнования проходят в Китае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские волейболисты обыграли швейцарцев Адриана Хайдриха и Мирко Жерсона со счетом 2−1 (19:21, 21:17, 15:5). Во втором матче Семенов и Лешуков встретятся с итальянским дуэтом Паоло Николаи / Даниэле Лупо. Также россияне сыграют с польской парой Бартош Лосяк / Петр Кантор.

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробились в третий отборочный этап. Здесь дуэты разделены на два квартета, по две лучшие пары из которых попадут в финал.

Победители турнира получат олимпийскую лицензию на Игры-2020. Отборочные соревнования в Китае завершатся 22 сентября.

 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Провал и удар по имиджу России»: позор «Краснодара» и ЦСКА
Встреча с сотрудниками ГИБДД лишила Кержакова 70 тысяч рублей
Гаджиев: Между Емельяненко и Кокляевым не будет компромиссов
«Питтсбург» победил «Коламбус». Малкин отдал голевую передачу
Ковалев: Если бы проиграл Ярду, завершил бы карьеру
Главный тренер ЦСКА прокомментировал разгромное поражение в ЛЕ
Девять спортсменов подали иск в суд на гендиректора РУСАДА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь