Волейболисты Семенов и Лешуков с победы стартовали на третьем этапе отбора на ОИ

Российские волейболисты обыграли швейцарцев Адриана Хайдриха и Мирко Жерсона со счетом 2−1 (19:21, 21:17, 15:5). Во втором матче Семенов и Лешуков встретятся с итальянским дуэтом Паоло Николаи / Даниэле Лупо. Также россияне сыграют с польской парой Бартош Лосяк / Петр Кантор.

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробились в третий отборочный этап. Здесь дуэты разделены на два квартета, по две лучшие пары из которых попадут в финал.