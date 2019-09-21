Семенов и Лешуков вышли в финал отбора по пляжному волейболу на ОИ

Российский дуэт в субботу в заключительном матче третьего группового этапа турнира в Хайяне (Китай) победил поляков Бартоша Лосяка и Петра Кантора со счетом 2−0 (21:14, 21:17). Семенов и Лешуков с тремя победами в трех матчах заняли первое место в группе I.