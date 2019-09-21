Семенов и Лешуков вышли в финал отбора по пляжному волейболу на ОИ
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли в финал квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли в финал квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Российский дуэт в субботу в заключительном матче третьего группового этапа турнира в Хайяне (Китай) победил поляков Бартоша Лосяка и Петра Кантора со счетом 2−0 (21:14, 21:17). Семенов и Лешуков с тремя победами в трех матчах заняли первое место в группе I.
В финале соперниками россиян будут латвийцы Мартиньш Плявиньш и Эдгарс Токс.