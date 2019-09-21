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09:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семенов и Лешуков вышли в финал отбора по пляжному волейболу на ОИ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков вышли в финал квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российский дуэт в субботу в заключительном матче третьего группового этапа турнира в Хайяне (Китай) победил поляков Бартоша Лосяка и Петра Кантора со счетом 2−0 (21:14, 21:17). Семенов и Лешуков с тремя победами в трех матчах заняли первое место в группе I.

В финале соперниками россиян будут латвийцы Мартиньш Плявиньш и Эдгарс Токс.

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