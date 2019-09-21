Волейболистки «Минчанки» уступили в очередном матче Кубка России

Подопечные Виктора Гончарова уступили краснодарскому «Динамо» со счетом 1:3 (22:25, 25:13, 23:25, 22:25).

Минские волейболистки смогли оставить за собой лишь второй сет проигранного матча. В остальных партиях, несмотря на отчаянное сопротивление представительниц Беларуси, верх брали их соперницы.

Самой результативной в составе «Минчанки» стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 14 очков. По 13 результативных действий совершили опытнейшая Оксана Ковальчук и Надежда Столяр.

После четырех туров «Минчанка» занимает 4-е место в турнирной таблице, одержав две победы и набрав 6 очков. Завтра белорусскому клубу предстоит решающая встреча за выход в следующую стадию турнира с волгодонским «Импульсом».