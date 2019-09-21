Российские волейболисты вышли в ¼ финала чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Россияне победили со счетом 25:16, 25:15, 25:16. Россияне выиграли все пять поединков на групповой стадии и вышли в плей-офф с первого места. В четвертьфинале российские волейболисты сыграют с победителем матча между командами Словении и Болгарии. Четвертьфинал пройдет 23 сентября.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.