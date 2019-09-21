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21 сентября, источник: ТАСС

Российские волейболисты вышли в ¼ финала чемпионата Европы

ТАСС, 21 сентября. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне победили со счетом 25:16, 25:15, 25:16. Россияне выиграли все пять поединков на групповой стадии и вышли в плей-офф с первого места. В четвертьфинале российские волейболисты сыграют с победителем матча между командами Словении и Болгарии. Четвертьфинал пройдет 23 сентября.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.

Россияне дважды побеждали на чемпионате Европы (2013, 2017), по три раза завоевывали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые (1993, 2001, 2003) медали. Соревнования завершатся 29 сентября.

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