Россия издевательски победила Грецию на ЧЕ по волейболу. Команда Саммелвуо уже в четвертьфинале

Источник: РИА "Новости"

В первой партии ничего запоминающегося от греков не было. Они ошибались на простых мячах, подавали в аут, никак не могли пробить российский блок и вообще играли в пассивный волейбол.

Наши парни, чтобы совсем не уснуть, старались побыстрее довести партию до победы. Между делом отличился центральный Иван Яковлев — 3 блока и один эйс, а у всей команды 91 процент позитивного приема. Волшебные цифры. Хотя на подаче были ошибки, ситуация из-под контроля не выходила — 13:6, 20:14.

Максим Михайлов завершил весь этот скучный отрезок парочкой хороших и быстрых атак — 25:16.

Соперники впервые результативно сыграли на блоке только при счете 22:13 в нашу пользу, и это все, что нужно знать об их игре во второй партии. Наши же играли просто на классе. Дмитрий Волков расстреливал греков беспощадно пушечными атаками, закрывал на блоке диагонального соперника в одиночку, а Яковлев продолжал круто подавать. Он даже по ситуации либеро в защите заменил и тащил нереальные мячи, в том числе и грудью. Иван круто маневрировал и стал главным во время нашего лютого рывка в середине второго сета.

Уже после 17:7 Саммелвуо заменил Дмитрия Мусэрского на Артема Вольвича, а Егора Клюку на Антона Семышева, чтобы дать в той или иной степени сыграть парням. Завершилась вторая партия аналогично первой. Волков и сетбол заработал, и до победы дело довел — 25:15.

В заключительной партии возрождения от Греции мы так и не увидели. Сценарий был похожим. Волков продолжил набирать очки и уничтожать соперников любой красоты мячами — 6:1, 15:6, а Михайлов эйсом поставил точку в матче — 25:16 и 3:0 по партиям.

Россияне сыграют в четвертьфинале с победителем пары Словения — Болгария. Наши сильнее обеих балканских команд, но расслабляться нельзя. Сверхуверенная победа над словенцами в группе уже ничего не значит, а болгары вообще-то на олимпийском отборе едва не выбили Бразилию.