Словенские волейболисты сыграют с россиянами в четвертьфинале чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17). В четвертьфинале команда Словении сыграет 23 сентября со сборной России, которая ранее победила греков (3−0).

В других матчах 1/8 финала команда Германии обыграла сборную Нидерландов (3−1), сербы оказались сильнее чехов (3−0), команда Франции выиграла у сборной Финляндии (3−0), поляки — у испанцев (3−0). Позднее в субботу завершится матч между командами Бельгии и Украины. Заключительная встреча 1/8 финала пройдет в воскресенье, сыграют команды Турции и Италии.

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 и 24 сентября.