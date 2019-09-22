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09:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер чемпион мира по волейболу в составе сборной СССР

Чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

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Отмечается, что Цирков умер после продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются.

Анатолий Цирков входил в состав сборной СССР по волейболу в 1962 году, тогда команда выиграла Чемпионат мира по волейболу. На следующий год стал чемпионом СССР по волейболу в составе сборной Москвы. Помимо этого, играл в московских командах «Торпедо», МАИ и «Буревестник». После окончания игровой карьеры работал инженером.

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