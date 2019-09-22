Российские волейболистки одержали пятую победу на Кубке мира, переиграв сербскую команду

Источник: РИА "Новости"

В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Аргентины (3−1), сборная Доминиканской Республики — команду Кении (3−0), сборная Нидерландов — команду Камеруна (3−0), сборная Китая — команду Бразилии (3−2). Позднее в воскресенье японки встретятся с американками.

После шести проведенных встреч российская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков (пять побед, одно поражение). Лидирует команда Китая (17 очков, шесть матчей), на втором месте располагаются американки (15 очков, пять матчей).

Седьмой матч сборная России проведет против команды Аргентины, встреча пройдет в понедельник.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.