Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Леганес
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Витязь
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
23
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
13:32 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболистки одержали пятую победу на Кубке мира, переиграв сербскую команду

ТАСС, 22 сентября. Женская сборная России по волейболу победила команду Сербии в матче Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:16) в пользу россиянок.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Аргентины (3−1), сборная Доминиканской Республики — команду Кении (3−0), сборная Нидерландов — команду Камеруна (3−0), сборная Китая — команду Бразилии (3−2). Позднее в воскресенье японки встретятся с американками.

После шести проведенных встреч российская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков (пять побед, одно поражение). Лидирует команда Китая (17 очков, шесть матчей), на втором месте располагаются американки (15 очков, пять матчей).

Седьмой матч сборная России проведет против команды Аргентины, встреча пройдет в понедельник.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея. Победительницами предыдущего розыгрыша стала сборная Китая.

 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Крыховяк снова затащил матч для «Локо», но сломался
Гусев набирает очки в каждом матче. Дайте ему сыграть в НХЛ
The Telegraph: Россию могут отстранить от Игр-2020
Триумф русских фигуристов в Словакии — победили во всех видах
Источник: Слуцкий продлит контракт с «Витессом» на 3 года
«Динамо» принимает «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь