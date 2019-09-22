Волейболистки «Минчанки» добились победы над волгодонским «Импульсом» на предварительном этапе Кубка России

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах ( 17—22 сентября — Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона «Финала четырех» определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1—4 ноября ). Победители групп выходят в «Финал четырех», где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. «Финал четырех» состоится 25—26 декабря .