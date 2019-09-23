Российские волейболистки одержали шестую победу в семи матчах на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

В других матчах дня команда Нидерландов переиграла сборную Южной Кореи (3−1), бразильянки оказались сильнее команды Доминиканской Республики (3−1), сербки обыграли сборную Камеруна (3−0), китаянки победили американок (3−0). Позднее в понедельник состоится встреча между сборными Японии и Кении.

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В турнирной таблице россиянки располагаются на третьей строчке, имея в активе 16 очков после семи матчей, сборная России одержала шесть побед на турнире. Лидирует команда Китая (20 очков, семь матчей), сборная США занимает второе место (17 очков, семь матчей).

В восьмом туре россиянки встретятся с командой Нидерландов, встреча пройдет 24 сентября.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.