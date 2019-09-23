Россиянки выстояли перед тайфуном. Медали Кубки мира — все реальнее
В седьмом туре Кубка мира наши волейболистки заставили нервничать, но справились с Аргентиной в трех сетах.
В седьмом туре Кубка мира наши волейболистки заставили нервничать, но справились с Аргентиной в трех сетах.
Волейбол. Кубок мира. Женщины. 7-й тур
Россия — Аргентина — 3:0 (25:21, 25:16, 25:21)
Россия: Гончарова, Парубец (по 12).
Турнирная таблица:
1. Китай — 7 побед (7 матчей)
2. США — 6 (7)
3. Россиянки — 6 (7)
4. Нидерланды — 5 (7)
5. Сербия — 4 (7).
Волейбольный Кубок мира подбирается к самой драматичной фазе, а к Тояме, где базируется сборная России, подбирается тайфун «Тапа», от которого уже пострадали несколько десятков человек. Сегодня на побережье были порывы ветра до 15 м/с. Судя по прогнозам, тайфун обойдет волейбольный турнир стороной и отправится крушить регбийный Кубок мира. Хотя жертвы у этого тайфуна тоже есть, и это спортсмены. Во время занятий серфингом в море погиб 60-летний
Игра с Аргентиной у российских девушек не должна была создать сложностей, и было бы удивительно, если бы она затянулась дольше чем на полтора часа. Хотя главный тренер Серджио Бузато и говорил, что аргентинки очень неудобны нам по стилю, но позволил себе эксперименты. Так, сменщицей Дарьи Пилипенко на позиции либеро стала Маргарита Курило — Алле Галкиной нужно было время на восстановление. А главным соперником россиянок стал помощник тренера соперниц Сильва Марсело, подрядившийся заодно и единственным аргентинским болельщиком. Он не особо сдерживал себя и орал под руку Воронковой, когда та подавала, и в ручном режиме управлял блоком, когда наши доигровщики готовились к третьему касанию.
Проблемы и в первой, да и двух остальных партиях
Аргентинки все же вынудили нас брать два
Во втором сете счет получился более разгромным — 25:16, но и здесь до самой концовки ощущался дискомфорт. На второй технический перерыв команды ушли со счетом 16:14, но дальше блок Королевой и детские удары по сетке от аргентинок быстро отдалили нас от соперниц.
После этого наши как будто снова расслабились и дали себя догнать. Бузато к тому времени снова сменил основной состав, выпустил Лазаренко, Лазареву, Халецкую, Романову. В зоне запасных переодевалась для своего дебюта Юлия Бровкина, но никак не могла войти в игру — аргентинки были все ближе. И все же обошлось без возвращения на площадку лидеров. Из основы осталась только Парубец — но замен к тому времени уже не осталось, в том числе на это повлияло отсутствие второго номинального либеро. Счет из 17:11 стремительно после наших ошибок превратился в 22:20, но взяв следующее очко, Бузато поверил в успех и решился отправить на площадку Бровкину. Второй состав довел дело до победы — 25:21.
Теперь все внимание к опаснейшей Голландии, которая пока заочно бьется с нами за третью строчку в таблице. Матч — завтра в 12:00 мск. Параллельно состоялся скрытый финал Кубка мира Китай — США, который выиграли китаянки. Теперь они почти гарантировано займут первое место, зато нашим будет легче в борьбе за второе. Серебро предстоит разыграть в очных играх с голландками и американками. В случае завтрашней победы над Голландией, в матче с американками мы можем застолбить второе место. А там, может быть, и Китай
Дмитрий Кузнецов