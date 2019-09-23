Россиянки выстояли перед тайфуном. Медали Кубки мира — все реальнее

Источник: РИА "Новости"

Волейбол. Кубок мира. Женщины. 7-й тур

Россия — Аргентина — 3:0 (25:21, 25:16, 25:21)

Россия: Гончарова, Парубец (по 12).

Турнирная таблица:

1. Китай — 7 побед (7 матчей)

2. США — 6 (7)

3. Россиянки — 6 (7)

4. Нидерланды — 5 (7)

5. Сербия — 4 (7).

Волейбольный Кубок мира подбирается к самой драматичной фазе, а к Тояме, где базируется сборная России, подбирается тайфун «Тапа», от которого уже пострадали несколько десятков человек. Сегодня на побережье были порывы ветра до 15 м/с. Судя по прогнозам, тайфун обойдет волейбольный турнир стороной и отправится крушить регбийный Кубок мира. Хотя жертвы у этого тайфуна тоже есть, и это спортсмены. Во время занятий серфингом в море погиб 60-летний смельчак-серфингист, еще один пропал без вести.

Игра с Аргентиной у российских девушек не должна была создать сложностей, и было бы удивительно, если бы она затянулась дольше чем на полтора часа. Хотя главный тренер Серджио Бузато и говорил, что аргентинки очень неудобны нам по стилю, но позволил себе эксперименты. Так, сменщицей Дарьи Пилипенко на позиции либеро стала Маргарита Курило — Алле Галкиной нужно было время на восстановление. А главным соперником россиянок стал помощник тренера соперниц Сильва Марсело, подрядившийся заодно и единственным аргентинским болельщиком. Он не особо сдерживал себя и орал под руку Воронковой, когда та подавала, и в ручном режиме управлял блоком, когда наши доигровщики готовились к третьему касанию.

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Без нервов не получилось

Проблемы и в первой, да и двух остальных партиях все-таки возникли. Вроде бы россиянки действовали как более классная команда — создавали запас прочности, меняли состав и доводили дело до победы, немного теряя в преимуществе. Но каждый раз не было уверенности, что доедем на том, что есть. В первом сете Россия сразу создала себе задел в 4−5 очков, не встречая особого сопротивления на блоке. Зато с нашей стороны сетки снова блистала Королева, причем в том числе и в атаке, которых за весь матч набралось 6 из 11. Подача у «небесно-голубых» одна из самых слабых из 12 участников, поэтому снимались мы легко и непринужденно. Все спокойно шло до счета 21:15, но затем Бузато решил дать отдохнуть нашему лучшему бомбардиру Гончаровой, и пошли ошибки, даже на простых переходящих мячах. С Сербией Россия вроде бы играла вчера, но снова нам доставляли проблемы люди с балканскими фамилиями — Низетич, Булаич…

Аргентинки все же вынудили нас брать два тайм-аута, а при счете 23:21 выпускать Наталию обратно. На последних двух очках россиянки концентрацию удержали и выиграли партию — 25:21.

Во втором сете счет получился более разгромным — 25:16, но и здесь до самой концовки ощущался дискомфорт. На второй технический перерыв команды ушли со счетом 16:14, но дальше блок Королевой и детские удары по сетке от аргентинок быстро отдалили нас от соперниц.

На трибунах тоже было жарко — российские болельщики на верхнем ярусе пивной фестиваль, самые молодые (парадокс!) были одеты в футболки СССР, а у аргентинцев нашелся второй болельщик, который решил повторить подвиг тренера и сбивать истошными криками наших атакующих.

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Бузато едва не привел к камбэку

По-настоящему пришлось зарубиться в третьей партии. Аргентинки сначала вышли вперед, связующая Майер сделала за партию несколько обманных скидок, чем начала бесить Бузато. Тот ходил по технической зоне, всплескивая руками, но, вероятно, это был верх эмоциональности спокойного итальянца. У Парубец наконец получился эйс, и первоначальный двухочковый зазор удалось ликвидировать. Дальше началась настоящая война челленджей, в которой то Бузато, то Эрнан Ферраро с помощью своих скаутов на трибунах имели успех. Но Гончарова, а затем и первый темп упорно тащили нас вперед, хотя показатель успешности Наталии по итогам встречи составил только 40%. Так или иначе, а свои 12 очков она сегодня набрала — и села на скамейку.

После этого наши как будто снова расслабились и дали себя догнать. Бузато к тому времени снова сменил основной состав, выпустил Лазаренко, Лазареву, Халецкую, Романову. В зоне запасных переодевалась для своего дебюта Юлия Бровкина, но никак не могла войти в игру — аргентинки были все ближе. И все же обошлось без возвращения на площадку лидеров. Из основы осталась только Парубец — но замен к тому времени уже не осталось, в том числе на это повлияло отсутствие второго номинального либеро. Счет из 17:11 стремительно после наших ошибок превратился в 22:20, но взяв следующее очко, Бузато поверил в успех и решился отправить на площадку Бровкину. Второй состав довел дело до победы — 25:21.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OppyXAW84XE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь все внимание к опаснейшей Голландии, которая пока заочно бьется с нами за третью строчку в таблице. Матч — завтра в 12:00 мск. Параллельно состоялся скрытый финал Кубка мира Китай — США, который выиграли китаянки. Теперь они почти гарантировано займут первое место, зато нашим будет легче в борьбе за второе. Серебро предстоит разыграть в очных играх с голландками и американками. В случае завтрашней победы над Голландией, в матче с американками мы можем застолбить второе место. А там, может быть, и Китай где-то допустит осечку.