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18:34 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» отправляются на предсезонный сбор в Польше

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратные чемпионы Беларуси, участники Лиги чемпионов, волейболисты солигорского «Шахтера» отправляются на предсезонный сбор в Польшу, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу команды.

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Помимо тренировок, подопечные Виктора Бекши проведут 25 и 26 сентября товарищеские матчи с командой элитного дивизиона чемпионата Польши «Слепск-Малов» (Сувалки). Дебютант Плюс-лиги надеется на расширение сотрудничества с «горняками», и в середине осени не исключен ответный визит представителей этого клуба в Беларусь. На выездных сборах «Шахтер» будет работать практически в оптимальном составе, включая игроков, участвовавших в финальном раунде чемпионата Европы, которые вернулись в расположение клуба после завершения турнирной борьбы сборной Беларуси.

Первый официальный матч сезона «горняки» проведут 4 октября на площадке спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске. В поединке за Суперкубок Беларуси сойдутся «Шахтер» и минский «Строитель».

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