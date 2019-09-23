Волейболисты солигорского «Шахтера» отправляются на предсезонный сбор в Польше

Помимо тренировок, подопечные Виктора Бекши проведут 25 и 26 сентября товарищеские матчи с командой элитного дивизиона чемпионата Польши «Слепск-Малов» (Сувалки). Дебютант Плюс-лиги надеется на расширение сотрудничества с «горняками», и в середине осени не исключен ответный визит представителей этого клуба в Беларусь. На выездных сборах «Шахтер» будет работать практически в оптимальном составе, включая игроков, участвовавших в финальном раунде чемпионата Европы, которые вернулись в расположение клуба после завершения турнирной борьбы сборной Беларуси.