Российские волейболисты проиграли сборной Словении в четвертьфинале чемпионата Европы
ТАСС, 23 сентября. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Словении в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.
ТАСС, 23 сентября. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Словении в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.
Россияне проиграли со счетом 1−3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Команды встречались на групповом этапе, тогда победу одержала сборная России (3−0). Россияне выиграли все пять поединков на групповой стадии и вышли в
Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.
Россияне дважды побеждали на чемпионате Европы (2013, 2017), по три раза завоевывали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые (1993, 2001, 2003) медали. Сборная России трижды в истории занимала места ниже четвертого (1995, 1997, 2015). Сборная Словении стала серебряным призером турнира в 2015 году.
Соревнования завершатся 29 сентября.