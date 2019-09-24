Российские волейболисты проиграли сборной Словении в четвертьфинале чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Россияне проиграли со счетом 1−3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Команды встречались на групповом этапе, тогда победу одержала сборная России (3−0). Россияне выиграли все пять поединков на групповой стадии и вышли в плей-офф с первого места, во встрече 1/8 финала сборная России обыграла команду Греции (3−0).

В полуфинале словенские волейболисты сыграют со сборной Польши, встреча пройдет 26 сентября.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.

Россияне дважды побеждали на чемпионате Европы (2013, 2017), по три раза завоевывали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые (1993, 2001, 2003) медали. Сборная России трижды в истории занимала места ниже четвертого (1995, 1997, 2015). Сборная Словении стала серебряным призером турнира в 2015 году.