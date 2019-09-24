Русские волейболистки выиграли важнейший матч на Кубке мира. Теперь мы точно в призах
Серджио Бузато — просто космос.
Серджио Бузато — просто космос.
В Японии продолжается женский Кубок мира по волейболу, после семи туров сборная России занимала промежуточное третье место. Чтобы практически гарантированно остаться в топ-3, россиянкам сегодня было необходимо обыгрывать голландок (полуфиналисток последних ОИ и ЧМ). Букмекеры в победу наших девушек не верили, оценивая их итоговый успех коэффициентом 2,3.
В стартовой шестерке у сборной России вышли Ирина Воронкова, Наталья Гончарова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Евгения Старцева и Ксения Парубец. Начало партии россиянки провалили: после эйса от Парубец голландки взяли 4 очка подряд. К первому техническому перерыву наши девушки уступали 6:8, причем если голландки взяли в атаке 7 очков, то россиянки — лишь 2.
После первой паузы россиянки Голландию догнали, однако ко второму перерыву голландки создали еще более комфортный отрыв — 16:12. У соперниц очень хорошо работал блок, против Гончаровой и Ко выходили по
При счете 14:20 Серджио Бузато решает заменить Старцеву на Татьяну Романову, которая первым же касанием вывела Гончарову на убойную атаку — 15:20. А затем Бузато с помощью
Россиянки продолжили вести свою игру, классно начав второй сет — 4:1. Ранний
Второй сет сборная России выиграла 25:18 — в
Дебют третьего сета запомнился еще одним удачным челленджем от Бузато — 4:1. Затем у россиянок
После паузы голландки стали вести +2, но ко второму техническому уже Россия вела +3. Моррисон дважды брал челленджи, но сегодня он не так хорошо видел, как Бузато. Классный матч провела Романова — вот что значит
Сборная России одержала важнейшую и убедительную победу, хотя в первом сете казалось, что у россиянок шансов немного. Отдельный респект хочется выделить Бузато, который своими решениями, по сути, переломил ход первой партии.
Теперь россиянки уже почти точно останутся в топ-3, однако еще есть шансы и на серебро. Для этого в следующем матче надо обыгрывать чемпионок последней Лиги наций американок, а затем брать свое в играх с Бразилией и Камеруном. Задача вполне выполнимая.
Кубок мира. Женщины
Россия — Нидерланды — 3:0 (26:24, 25:18, 25:20).