Русские волейболистки выиграли важнейший матч на Кубке мира. Теперь мы точно в призах

В Японии продолжается женский Кубок мира по волейболу, после семи туров сборная России занимала промежуточное третье место. Чтобы практически гарантированно остаться в топ-3, россиянкам сегодня было необходимо обыгрывать голландок (полуфиналисток последних ОИ и ЧМ). Букмекеры в победу наших девушек не верили, оценивая их итоговый успех коэффициентом 2,3.

В стартовой шестерке у сборной России вышли Ирина Воронкова, Наталья Гончарова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Евгения Старцева и Ксения Парубец. Начало партии россиянки провалили: после эйса от Парубец голландки взяли 4 очка подряд. К первому техническому перерыву наши девушки уступали 6:8, причем если голландки взяли в атаке 7 очков, то россиянки — лишь 2.

После первой паузы россиянки Голландию догнали, однако ко второму перерыву голландки создали еще более комфортный отрыв — 16:12. У соперниц очень хорошо работал блок, против Гончаровой и Ко выходили по два-три человека.

При счете 14:20 Серджио Бузато решает заменить Старцеву на Татьяну Романову, которая первым же касанием вывела Гончарову на убойную атаку — 15:20. А затем Бузато с помощью тайм-аута просто сбил голландок с толку — 18:21. Концовка партии осталась за россиянками, наши девушки со счета 18:22 свели сет к тай-брейку, отыграли сетбол и классным блоком реализовали свой — 26:24.

Россиянки продолжили вести свою игру, классно начав второй сет — 4:1. Ранний тайм-аут Джейми Моррисона дал голландкам некий импульс — 4:5. Но его действие очень быстро закончилось, потому что у наших девушек полетела атака, заработал блок. Соперницы начали ошибаться на подаче, и даже иногда неверные судейские решения Бузато пресекал точечными челленжами.

Второй сет сборная России выиграла 25:18 — в какой-то момент голландки просто перестали бороться. Ну, а наши были на высоте (в обоих смыслах этого слова).

Дебют третьего сета запомнился еще одним удачным челленджем от Бузато — 4:1. Затем у россиянок что-то случилось с доводкой, вследствие чего Воронкова несколько раз атаковала из-за трех метров. Голландки счет сравняли, при счете 6:6 Парубец, казалось, вытащила мяч, но судьи увидели касание пола. Бузато взял челлендж — первый неудачный в матче. На первый технический россиянки уходили, уступая 7:8.

После паузы голландки стали вести +2, но ко второму техническому уже Россия вела +3. Моррисон дважды брал челленджи, но сегодня он не так хорошо видел, как Бузато. Классный матч провела Романова — вот что значит супер-замена. Третий сет россиянки закрыли со счетом 25:20.

Сборная России одержала важнейшую и убедительную победу, хотя в первом сете казалось, что у россиянок шансов немного. Отдельный респект хочется выделить Бузато, который своими решениями, по сути, переломил ход первой партии.

Теперь россиянки уже почти точно останутся в топ-3, однако еще есть шансы и на серебро. Для этого в следующем матче надо обыгрывать чемпионок последней Лиги наций американок, а затем брать свое в играх с Бразилией и Камеруном. Задача вполне выполнимая.

Кубок мира. Женщины