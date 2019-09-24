Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Японии в матче Кубка мира
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Японии в матче восьмого тура Кубка мира, который проходит в Японии.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Японии в матче восьмого тура Кубка мира, который проходит в Японии.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:21, 25:23) в пользу бразильянок.
Другие результаты дня:
Китай — Кения — 3−0 (25:12, 25:12, 25:14),
Камерун — Аргентина — 2−3 (25:21, 25:20, 20:25, 20:25, 12:15),
Доминиканская Республика — США — 0−3 (22:25, 23:25, 9:25),
Южная Корея — Сербия — 3−1 (25:21, 25:18, 15:25 25:23).
После восьми туров в таблице соревнований лидирует сборная Китая, одержавшая восемь побед. Второе место занимает команда США, а первую тройку замыкает сборная России. В активе американок и россиянок по семь побед в восьми матчах.