Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Японии в матче Кубка мира

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:21, 25:23) в пользу бразильянок.

После восьми туров в таблице соревнований лидирует сборная Китая, одержавшая восемь побед. Второе место занимает команда США, а первую тройку замыкает сборная России. В активе американок и россиянок по семь побед в восьми матчах.