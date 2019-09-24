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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Японии в матче Кубка мира

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Японии в матче восьмого тура Кубка мира, который проходит в Японии.

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:21, 25:23) в пользу бразильянок.

Другие результаты дня:

Китай — Кения — 3−0 (25:12, 25:12, 25:14),

Камерун — Аргентина — 2−3 (25:21, 25:20, 20:25, 20:25, 12:15),

Доминиканская Республика — США — 0−3 (22:25, 23:25, 9:25),

Южная Корея — Сербия — 3−1 (25:21, 25:18, 15:25 25:23).

После восьми туров в таблице соревнований лидирует сборная Китая, одержавшая восемь побед. Второе место занимает команда США, а первую тройку замыкает сборная России. В активе американок и россиянок по семь побед в восьми матчах.

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