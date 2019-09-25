Мужская сборная Казахстана по волейболу примет участие в квалификации на Олимпиаду-2020

На недавно завершившемся чемпионате Азии Казахстан занял десятое место, а право на участие в квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио давало лишь попадание в восьмерку. Пакистан же был седьмым, в итоге уступив свое место. При этом путевку получила и ставшая девятой сборная Катара, так как занявшая третье место команда Японии попала на ОИ в качестве хозяйки.

«Нам не сообщили из FIVB, за что был дисквалифицирован Пакистан. В любом случае, мы будем тренироваться и готовиться к турниру. Скоро пройдет финальный этап Кубка РК, затем будут два тура регулярного чемпионата страны. Посмотрим, какие игроки себя проявят. Тем более, у нас будет усиление в одного натурализованного игрока. Если честно, то у женщин больше шансов у нас побороться за путевку, чем у мужчин. Но играть обязаны, отказать мы не вправе, даже если у нас вообще нет шансов. Иначе это грозит серьезными санкциями от FIVB. Вопрос ехать или не ехать не стоит. Думаю, это честь — сыграть на отборочном турнире. Основным конкурентом для нас будет Китай. А основной фаворит отбора — Иран», — прокомментировал генеральный секретарь Федерации волейбола Казахстана Ермек Сырлыбаев.