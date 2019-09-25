Мужская сборная Казахстана по волейболу примет участие в квалификации на Олимпиаду-2020
Мужская сборная Казахстана по волейболу примет участие в Азиатском олимпийском квалификационном турнире, передает корреспондент Vesti.kz.
Мужская сборная Казахстана по волейболу примет участие в Азиатском олимпийском квалификационном турнире, передает корреспондент Vesti.kz.
Международная федерация волейбола (FIVB) без объяснения причин дисквалифицировала сборную Пакистана, отдав ее место казахстанской команде, которая ранее не прошла отбор.
На недавно завершившемся чемпионате Азии Казахстан занял десятое место, а право на участие в квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио давало лишь попадание в восьмерку. Пакистан же был седьмым, в итоге уступив свое место. При этом путевку получила и ставшая девятой сборная Катара, так как занявшая третье место команда Японии попала на ОИ в качестве хозяйки.
«Нам не сообщили из FIVB, за что был дисквалифицирован Пакистан. В любом случае, мы будем тренироваться и готовиться к турниру. Скоро пройдет финальный этап Кубка РК, затем будут два тура регулярного чемпионата страны. Посмотрим, какие игроки себя проявят. Тем более, у нас будет усиление в одного натурализованного игрока. Если честно, то у женщин больше шансов у нас побороться за путевку, чем у мужчин. Но играть обязаны, отказать мы не вправе, даже если у нас вообще нет шансов. Иначе это грозит серьезными санкциями от FIVB. Вопрос ехать или не ехать не стоит. Думаю, это честь — сыграть на отборочном турнире. Основным конкурентом для нас будет Китай. А основной фаворит отбора — Иран», — прокомментировал генеральный секретарь Федерации волейбола Казахстана Ермек Сырлыбаев.
Квалификационный турнир среди мужских команд с 7 по 12 января примет Цзянмынь (Китай). На нем будет разыграна одна путевка в Токио, за которую будут вести борьбу восемь сборных. Квартет А составили Китай, Южная Корея, Тайпей и Катар. Казахстан попал в группу B вместе с Австралией, Индией и Ираном. Затем четверка лучших команд (по две из каждой группы) сыграет за квоту по системе
Анатолий Пак