Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Енисей
Зенит
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Томь
Тамбов
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Футбол. Кубок России
18:00
Алания
ЦСКА
Футбол. Кубок России
18:00
Чайка
Уфа
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Сочи
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Спартак
Футбол. Кубок России
18:30
Мордовия
Ростов
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Оренбург
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Рубин
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:00
Факел
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
Урал
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
20:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Сент-Этьен
Метц
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Ним
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Леганес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Аталанта
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Ахмат
П 2:4
22
Футбол. Кубок России
12:00
Луч
Динамо
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Кубок России
21:30
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Парма
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лечче
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
14«Зенит» увез ничью из Лиона
11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Мужская сборная Казахстана по волейболу примет участие в квалификации на Олимпиаду-2020

Мужская сборная Казахстана по волейболу примет участие в Азиатском олимпийском квалификационном турнире, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Международная федерация волейбола (FIVB) без объяснения причин дисквалифицировала сборную Пакистана, отдав ее место казахстанской команде, которая ранее не прошла отбор.

Читайте также
Казахстанские волейболистки провалили отборочный турнир и остались без прямой путевки на ОИ-2020

На недавно завершившемся чемпионате Азии Казахстан занял десятое место, а право на участие в квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио давало лишь попадание в восьмерку. Пакистан же был седьмым, в итоге уступив свое место. При этом путевку получила и ставшая девятой сборная Катара, так как занявшая третье место команда Японии попала на ОИ в качестве хозяйки.

«Нам не сообщили из FIVB, за что был дисквалифицирован Пакистан. В любом случае, мы будем тренироваться и готовиться к турниру. Скоро пройдет финальный этап Кубка РК, затем будут два тура регулярного чемпионата страны. Посмотрим, какие игроки себя проявят. Тем более, у нас будет усиление в одного натурализованного игрока. Если честно, то у женщин больше шансов у нас побороться за путевку, чем у мужчин. Но играть обязаны, отказать мы не вправе, даже если у нас вообще нет шансов. Иначе это грозит серьезными санкциями от FIVB. Вопрос ехать или не ехать не стоит. Думаю, это честь — сыграть на отборочном турнире. Основным конкурентом для нас будет Китай. А основной фаворит отбора — Иран», — прокомментировал генеральный секретарь Федерации волейбола Казахстана Ермек Сырлыбаев.

Квалификационный турнир среди мужских команд с 7 по 12 января примет Цзянмынь (Китай). На нем будет разыграна одна путевка в Токио, за которую будут вести борьбу восемь сборных. Квартет А составили Китай, Южная Корея, Тайпей и Катар. Казахстан попал в группу B вместе с Австралией, Индией и Ираном. Затем четверка лучших команд (по две из каждой группы) сыграет за квоту по системе плей-офф.

Анатолий Пак  

Читайте также
Лучше СКА, ЦСКА, "Авангарда" и других. "Барыс" пропустил меньше всех в КХЛ на старте сезона
Роналду ни разу не отдал свой голос Месси в голосовании ФИФА
Пишут, что Квята точно не возьмут в «Ред Булл». Разбираемся
В России чуть не сломали карьеру вратаря. Теперь он удивляет НХЛ
Надоело проигрывать: как Головин поразил Францию
«Динамо» вылетело из Кубка России
Президент «Баварии» поставил ультиматум сборной Германии
Федерация бокса России опровергла информацию о драке в отеле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь