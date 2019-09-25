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15:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мужчины вылетели с Евро, а женщины бьются за первые медали с 2015 года

Женская сборная России готовится финишировать в ТОП-3 Кубка мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вчера российские волейболистки уверенно обыграли в восьмом туре Кубка мира Голландию (3:0) и теперь имеют хорошие шансы на бронзу и даже серебро турнира в Японии. В последний раз наши девушки получали медали крупного международного турнира осенью 2015 года, когда выиграли чемпионат Европы. «СЭ» представляет расклады перед финальным этапом Кубка мира, в котором все 12 сборных воссоединятся в Осаке.

До конца соревнований осталось три тура, таким образом, теоретически сборную России могут настигнуть только четыре сборные.

Критерии расположения команд следующие:

1. Количество побед
2. Количество очков
3. Отношение выигранных сетов к проигранным
4. Отношение выигранных очков к проигранным
5. Результат очного матча.

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Календарь сборной России: 27 сентября — США, 28-го — Кения, 29-го — Бразилия. И будем реалистичны: кенийки, которые в среднем набирают по 15 очков в каждом сете и не выиграли еще в Японии ни одного, не смогут отобрать у нас очков. Поэтому Сербию и Корею из соперников мы вычеркиваем.

Остальные конкуренты непростые.

У бразильянок, к примеру, тоже календарь неплохой: Камерун, Корея, Россия.

У Голландии: Китай, Доминикана, Япония.

У США: Россия, Корея, Камерун.

Наконец, у Китая: Голландия, Сербия, Аргентина.

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Бронза

Тем не менее, давайте отталкиваться от нашей сборной. Итак, для выигрыша бронзовой медали России достаточно:

— победить Кению и любого другого из оставшихся соперников.

— победить только Кению при условии одного поражения у Бразилии и Голландии.

— победить только Кению при условии отсутствия поражений у Бразилии и Голландии, но при этом набрать дополнительные очки (то есть проигрывать 2:3, в то время как Бразилия и Голландия будут выигрывать свои матчи 3:2). Пока по очкам мы в случае равенства по победам мы проигрываем.

Серебро

Для выигрыша серебряной медали сборной России необходимо:

— победить США с любым счетом и затем одержать в двух матчах не меньше побед, чем американки.

— победить США (желательно — в трех или четырех партиях), победить Кению — и тогда при поражении от Бразилии можно остаться впереди США по очкам, но тогда надо как минимум сыграть с Бразилией тай-брейк или надеяться на тай-брейки в американских матчах. Ситуация по очкам в сравнении с США у нас лучше, чем в сравнении с Голландией и Бразилией.

Проиграть США можно, но тогда надо выиграть два оставшихся матча и надеяться либо на два поражения американок, либо одно поражение и потерю очков на тай-брейках (очень кстати тут будет тай-брейк в матче между нами).

Золото

Наконец, у сборной России остаются шансы и на золото Кубка мира. С учетом силы Китая они чисто теоретические, но все же. Чтобы выиграть Кубок мира, России необходимо:

— выиграть все три матча при условии двух поражений у Китая.

— выиграть все три матча при условии одного поражения у Китая и том, что Китай наберет в трех матчах не более 4 очков. Если наберет 5 — будет считаться отношение выигранных сетов к проигранным.

Остальные варианты крайне маловероятны.

Положение команд

1. Китай — 8 побед (23 очка). 2. США — 7 (20). 3. Россия — 7 (19). 4. Голландия — 5 (16). 5. Бразилия — 5 (15). 6. Сербия — 4 (12). 7. Корея — 4 (12). 8. Япония — 3 (11). 9. Доминиканская Республика — 3 (9). 10. Аргентина — 2 (5). 11. Камерун — 0 (2). 12. Кения — 0 (0).

Оставшиеся матчи сборной России

27 сентября, 12.00. Россия — США
28 сентября, 11.00. Россия — Кения
29 сентября, 8.00. Россия — Бразилия.

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